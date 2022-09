PRUZZO A RFV: "TURNOVER? MAI VISTA UNA SITUAZIONE SIMILE"

L'ex attaccante della Fiorentina, Roberto Pruzzo, si è così espresso a Radio FirenzeViola su Luka Jovic: "Mi sembra abbia delle difficoltà per certi versi inaspettate, fa una gran fatica e secondo me non sente una gran fiducia da parte dell'allenatore. E' una situazione difficile così come quella relativa a Cabral. Così il dopo Vlahovic diventa complesso".

La Fiorentina poteva risparmiare dei soldi per puntare su qualcuno che desse garanzie?

"Si poteva puntare ad esempio su Højlund, adesso all'Atalanta, che a mio avviso è un giovane di grande potenziale e poi di può portare una plusvalenza".

E' mancata un po' di fiducia sia a Jovic che a Cabral?

"Io penso che per tutti i giocatori ci voglia la fiducia dell'allenatore, che è anche una questione che riguarda i portieri. Non ho mai visto titolare né il primo né il secondo: così scontenti tutti. E sei costretto, nel caso degli attaccanti, a inventarti un finto nove".

Lo schieramento di Kouame al posto di Jovic e Cabral è un segnale?

"Il segnale lo aveva dato in precedenza, alternando gli attaccanti continuamente. Non c'è un titolare, Kouame è solo un tentativo in più. Sinceramente avendo fatto il centravanti, dico che in una squadra generalmente ci sono dei titolari e dei validi rincalzi: io non ho mai visto una situazione come questa in cui non ci sono dei titolari".