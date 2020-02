PROBABILI FORMAZIONI: TUTTI CONCORDI, DAL 1' IGOR E CASTRO

Avanti con le certezze, nonostante il difficile momento condito più da polemiche che da errori tecnici. Dopo il doppio ko della Fiorentina con Inter e Juventus, i viola provano a rilanciarsi e lo fanno con le certezze di sempre: continuità al 3-5-2 visto fin dall'arrivo di Beppe Iachini e ritorno quasi del tutto della formazione tipo, nella speranza di poter ripetere l'impresa di inizio gennaio, quando una Viola ridotta in 10 uomini riuscì a piegare nel finale di partita l'Atalanta negli ottavi di finale. Una serie di scelte che i quotidiani in edicola questa mattina sono tutti concordi nel sposare in vista di oggi pomeriggio.

Dragowski proteggerà i pali, dietro invece toccherà al trio formato da Milenkovic, Pezzella e Igor, che dovrebbe guadagnarsi la seconda maglia da titolare consecutiva dopo l'ottima prova di Torino (Caceres è convocato ma non al meglio dopo il viaggio-lampo in Uruguay). Il centrocampo dovrebbe essere finalmente quello "top", con il ritorno di Castrovilli dal 1': Lirola e Dalbert sulle fasce (lo spagnolo dovrà stare attento al giallo poiché è a rischio squalifica) Pulgar in posizione di regista assieme agli interni Benassi e al numero 8. L'attacco infine dovrebbe affidarsi alla coppia formata da Chiesa e Cutrone, con quest'ultimo che proverà a segnare ancora una volta all'Atalanta dopo il gol all'esordio in maglia viola realizzato negli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Dea.

Ecco la probabile formazione viola secondo i quotidiani odierni:

GAZZETTA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone.

