PRESENTE E FUTURO DELLA PORTA: TUTTE LE RIFLESSIONI VIOLA E I PRIMI NOMI DI MERCATO

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una delle tante riflessioni che la società sarà tenuta a fare una volta terminata questa stagione è quella legata al futuro della porta viola. La Fiorentina, infatti, in vista della prossima stagione dovrà capire cosa fare per quanto concerne il ruolo del portiere e, al momento, i dubbi sembrano essere non pochi.

I numeri di Pietro Terracciano quest’anno in campionato non sono strabilianti. Il numero uno viola, infatti, in 23 presenze ha subito ben 29 gol, riuscendo a tenere la propria porta inviolata solamente in 4 occasioni. Il contratto dell’ex Empoli è in scadenza nel 2025 e, qualora la Fiorentina dovesse decidere di investire su un altro primo portiere, non è da escludere che il trentatreenne possa decidere di andare a giocarsi le sue carte da titolare in un’altra piazza.

Salvatore Sirigu non ha deluso nelle poche gare in cui è stato chiamato in causa (Braga e Cremonese), ma i 36 anni di età e il contratto in scadenza il prossimo giugno fanno immaginare che l’avventura in viola possa già terminarsi questa estate. L’altro caso da non sottovalutare è quello di Tommaso Martinelli. Secondo molti addetti ai lavori la Fiorentina ha in casa il portiere per i prossimi dieci anni, ma la carta d’identità parla chiaro e affidare il ruolo di primo portiere a un classe 2006, una scommessa simile a quella che fece il Milan a suo tempo con Donnarumma, sembra essere una scelta troppo rischiosa, più facile l’opzione secondo portiere.

Per tutta questa serie di motivi la Fiorentina durante il prossimo mercato estivo potrebbe tornare sul mercato per regalare un nuovo portiere a Vincenzo Italiano, o a chi dovesse esserci sulla panchina viola questa estate. L’idea della dirigenza sarebbe quella di un innesto low cost ma di qualità e, al momento, tra i tanti nomi sondati spicca quello di Emil Audero. Il portiere di proprietà della Sampdoria, infatti, è un nome che piace e non poco alla Fiorentina e, nonostante il brutto infortunio che lo terrà fuori per tutta la stagione, non è da escludere che possa arrivare un’offerta per l’ex Juve, sfruttando anche le esigenze economiche della Sampdoria prossima ormai alla retrocessione.