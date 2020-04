PRESENTE E FUTURO

Le ultime settimane di sospensione del calcio non hanno frenato le voci di mercato, anzi, pare che in certi casi le trattative siano andate avanti e abbiano avuto modo di rafforzarsi. Questa mattina La Stampa rilancia infatti in modo particolarmente sicuro l'accordo, a dire del quotidiano piemontese, ormai raggiunto tra la Juventus e l'attaccante viola Federico Chiesa. Si parla di un'intesa sull'ingaggio di circa 5 milioni di euro, al netto degli 1,7 che il giocatore percepisce attualmente in maglia gigliata. Tutto starà nel conoscere le effettive intenzioni del ventiduenne ligure, in particolar modo se Rocco Commisso prospetterà lui il tanto chiacchierato rinnovo di contratto con aumento dello stipendio sino a 4 milioni netti a stagione, raggiungendo Franck Ribery.

Un interrogativo che al momento ci permette di riferirci a Chiesa parlando solo di presente. Non vale altrettanto per Dusan Vlahovic, protagonista di una stagione più che positiva e il cui talento è ormai sotto gli occhi di tutti. Il centravanti serbo, sollecitato in merito al suo futuro, non si è mai nascosto, manifestando la sua bramosia tangibile di legarsi il più forte possibile ai colori viola. Solo nella giornata di ieri, queste sono state le sue dichiarazioni al TGR Rai Toscana: "Ho detto già tante volte che il mio desiderio è di rinnovare il contratto con la Fiorentina, ho tanta voglia di farlo, voglio legarmi ancora di più a questa città e a questo club: voglio dare tutto per questi colori". Una cosa è pertanto certa: il futuro dell'attacco della Fiorentina parla serbo.