POLITANO E UNA CRESCITA LEGATA ANCHE A GATTUSO

Sono giorni caldi dalle parti di Firenze e non soltanto per l’arrivo in contemporanea di Rino Gattuso e dell’estate tanto attesa, ma anche per l’incombente Europeo a cui la Nazionale si appresta a partecipare. Nel corso delle ultime ore il CT Mancini ha dovuto comunicare le notizie peggiori, ovvero le esclusioni dalla lista che viaggerà in giro per l’Europa. Tra coloro che non prenderanno parte alla spedizione, rientra quello che, come affermato quest’oggi da La Gazzetta dello Sport, risulta essere il primo obiettivo della Fiorentina in ottica mercato per il reparto d’attacco, Matteo Politano. Gattuso ha bisogno di una seconda punta, data la possibile partenza di uno tra Ribery e Callejon, e il profilo dell’ala partenopea farebbe il caso della Fiorentina. Certo, i nomi del mercato sono tanti, soprattutto a centrocampo con le figure lussuose, Sergio Oliveira in primis, ma è naturale che la zona offensiva susciti particolare entusiasmo, visto anche l’ottimismo sulle possibilità di permanenza di Dusan Vlahovic.

In questo senso, Politano risulterebbe una pedina molto interessante per i futuri piani di Gattuso. Innanzitutto, sa che cosa il tecnico calabrese esigerebbe da lui e ciò potrebbe portare a un ambientamento più rapido. Inoltre, le ultime stagioni dell’ex Sassuolo fanno ben sperare. Nell’ultima edizione della Serie A ha rappresentato per il Napoli una figura imprescindibile. È stato impiegato in vari modi in 37 giornate su 38 totali. Anche lo score non è male: 12 gol totali tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, con 5 assist in campionato. Non a caso, il suo valore di mercato è tornato a salire dopo una breve discesa (22 milioni) tra il dicembre del 2019 e l’agosto del 2020, tornando a toccare i 30 milioni, una cifra non indifferente. Il mercato va avanti, nell’attesa di maggiori dettagli.