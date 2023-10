PIZARRO A RFV: "IL 4-2 FU MAGICO. JACK SOTTOVALUTATO"

FirenzeViola.it

David Pizarro a Radio FirenzeViola

L'ex viola David Pizarro, titolare nel centrocampo della Fiorentina nella famosa sfida contro la Juventus, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" proprio per raccontare i suoi ricordi di quella famosa partita di dieci anni fa: "Mi ricordo una gara magica. Soprattutto per come si era messa la sfida contro una Juventus fortissima con Tevez, Pirlo e giocatori di questo calibro. Inoltre noi non stavamo facendo una bella partita però fu veramente magico perchè è successo tutto in 15 minuti".

Lei aveva già capito quanto contava qui a Firenze la sfida contro la Juve?

"Si, si capisce subito. I tifosi te lo fannno subito capire. Comunque mi ricordo che anche la prima partita contro la Juventus che io giocai a Firenze facemmo molto bene e meritavamo di vincere".

Cosa successe negli spogliatoi di quella partita?

"Si guardarono i dettagli. Ad esempio il gesto di Tevez che fece la mitraglia come Batistuta ci diede fastidio. Questo piccolo grande dettaglio ci fece scattare una motivazione ulteriore. Abbiamo tirato fuori il nostro meglio e abbiamo regalato una gioia immensa ai nostri tifosi che ho visto piangere in tribuna".

Nella sua personale classifica quella sfida dove la mette?

"Sicuramente nelle prime cinque. Perché il calcio è strano e magico. Io ho vissuto tante partite ma sicuro tra le prime cinque".

Quante volte ci ha ripensato in questi dieci anni a quella partita?

"Il pensiero di quella gara mi torna sempre in mente quando si riaffrontano Fiorentina e Juventus".

Questa Fiorentina ha qualcosa di quella sua?

"Si questa è molto forte e otterrà un grande risultasto. E' forte e crede nell'allenatore e sono contento perché questa è una piazza che merita. Champions? Secondo me ci può arrivare, se lo merita".

Un commento su Bonaventura?

"Secondo me è uno dei giocatori più sottovalutati in questi ultimi anni. E' uno dei migliori in questo momento e lo sta facendo vedere, anche in nazionale".