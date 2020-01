La Fiorentina porta in cascina i primi tre punti dell'era Beppe Iachini. E soprattutto sfata un tabù che vedeva il gruppo gigliato a digiuno di vittorie addirittura dal 30 ottobre, quando l'allora squadra di Vincenzo Montella ha avuto la meglio sul Sassuolo, in rimonta, per 2-1. Non solo, oggi Rocco Commisso ha potuto godersi il primo successo in A, dal vivo, della propria squadra tra le mura del Franchi. Tutto grazie al gol di German Pezzella.

Il difensore argentino era finito nel mirino della critica a Bologna, reo di aver negato il trionfo alla Fiorentina per via di un fallo al limite della propria area di rigore che aveva favorito l'1-1 avversario allo scadere. Oggi, però, l'ex Betis Siviglia ha avuto modo di farsi perdonare regalando ai tifosi gigliati una vittoria quasi insperata, visto l'andamento della partita. All'82' è arrivato il suo colpo di testa a trasformare il calcio d'angolo battuto da Pulgar.

"Ci voleva questa vittoria, per il mister e per tutti: è un momento difficile e bisogna lavorare. A Bologna avevamo giocato una buona partita e un mio errore ci aveva fatto perdere tre punti. Fa male, ho sofferto tanto in settimana per quei due punti...", le dichirazioni di Pezzella dopo il match con la SPAL. Parole di un ragazzo che sbaglia, come tutti, ma che è consapevole e pronto a prendersi le proprie responsabilità. Rimediando, proprio come è accaduto oggi.