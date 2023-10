PASSIONE DOLOMITI, MARE O CITTÀ D'ARTE: IL RELAX DEI VIOLA IN ATTESA DEL TOUR DE FORCE

Coccole in montagna o gite nelle città d'arte, tutto all'insegna del relax in attesa di riprendere campionato e Conference. Così stanno trascorrendo i propri giorni liberi i viola, ovviamente quelli non convocati in Nazionale. Vincenzo Italiano ha concesso infatti 3 giorni interi più gli spezzoni del sabato e del mercoledì così da permettere ai suoi di staccare del tutto la spina. Spina che prova a staccare anche il tecnico che si sta concedendo qualche gita in Toscana.

Chi ha approfittato per qualche coccola nella Spa di un resort tra le montagne di Pinzolo è Rolando Mandragora, ovviamente con la moglie Lucia e la piccola Ginevra per un full immersion nella famiglia. Aria di montagna anche per Luca Ranieri e la compagna Camilla. E Dolomiti anche per Fabiano Parisi e fidanzata, dopo che nello scorso weekend il terzino aveva fatto un salto a casa e addirittura anche a vedere Avellino-Potenza.

Chi sceglie invece il mare, quello della Puglia, è Alfred Duncan che ogni volta che può si gode, più che il mare, la sua bella "masseria Corsano" a Nardò, aperta con il suo agente e secondo padre, dove nei giorni scorsi ha passato qualche giorno anche l'ex compagno Venuti, ora al Lecce.Un tuffo nelle città d'arte per Yerry Mina richiamato dal fascino di Venezia, visitata con la famiglia. Oltre la gita il difensore, ora fermo ai box, ha approfittato per giocare con la figlioletta sempre con la maglia viola anche nel tempo libero, in attesa di rituffarsi nel suo programma personalizzato di allenamento.

Allenamento e riabilitazione che sono necessari invece per Dodo che accelera per tornare. Cenette fiorentine a base di tartufo per Arthur con la bella Carol, appassionata di cucina e buon vino tanto da fare il corso nella celebre scuola di cucina Cordon Bleu, in cui si è cimentata ogni giorno con un piatto italiano nuovo. Un salto in Francia per Ikoné e viaggio oltre i confini anche per Nzola. Tra tante partenze per questa mini-vacanza di tre giorni, c'è anche da segnalare un gradito ritorno in Toscana, di Alvaro Odriozola.