PAROLA D'ORDINE IMPREVEDIBILITÀ

Pronti via, il campionato riapre i battenti. A inaugurare la nuova stagione sarà la Fiorentina che tra ormai qualche ora (18:00, stadio Franchi) ospiterà il Torino. Il tecnico viola Beppe Iachini ha tenuto ieri la prima conferenza stampa pre-partita in presenza dopo mesi sottolineando un concetto fondamentale, quello della variabilità tattica nel corso della partita. Ultimamente la disposizione in campo dei suoi giocatori è risultato un tema non poco dibattuto, anche alla luce della duttilità di alcuni pezzi da novanta come Federico Chiesa o Sofyan Ambrabat (oggi squalificato) che certamente può fare comodo.

Nessun problema, ci ha pensato l'allenatore marchigiano a fugare ogni dubbio: "Si parla tanto dei moduli - ha dichiarato Iachini alla Rinascente Lounge dello stadio - ma in realtà voglio che la squadra nel corso della partita sia meno prevedibile possibile. Durante la sfida cambiamo parecchio la disposizione tattica". Ad ogni modo si presuppone che, almeno inizialmente, contro i granata la Fiorentina si presenterà sul terreno di gioco con un 3-5-2, tuttavia, come dicevamo, occhio alle sorprese - soprattutto nel bel mezzo dell'incontro - perché la parola d'ordine a questo punto non può che essere imprevedibilità.