PABLO MARÌ E NON SOLO: INTRECCI DI MERCATO E POSSIBILI ACCELERATE

Meno di un anno fa, il Monza di Raffaele Palladino batteva un colpo potente nella lotta salvezza: 1-0 col Sassuolo, rete di Colpani, partita monumentale di Pablo Marì e match-point salvezza servito. Era il 28 gennaio 2024: 351 giorni dopo, il mondo si è capovolto. Palladino e Colpani tornano da avversari col giglio sul petto, in una serata all'U Power Stadium che potrebbe essere l'ultima per Marì.

Campo e mercato

Passato, presente e futuro. Tre strade che si sono incrociate negli ultimi due anni in Brianza e potrebbero unirsi di nuovo a Firenze. Perché il centrale spagnolo piace e non piace, nel senso che Palladino lo porterebbe di corsa a Firenze, ma le due società non hanno ancora incrociato le agende. La partita di stasera capita a fagiuolo; e così dall'U-Power Stadium uscirà una definizione dell'affare Pablo Marì. Dipenderà molto anche da quello che succederà in campo stasera. La sfida di stasera ha un valore da ultima spiaggia per il club di Galliani (qui il punto) e sarà una cartina tornasole anche per il proseguo dell'annata.

Non solo Pablo Marì

Il numero ventidue in biancorosso non sarà l'unico osservato speciale: occhi anche sui numeri trentotto e quarantadue, Bondo e Bianco. Probabile coppia di centrocampo per Bocchetti, anche loro si potrebbero ritrovare in viola. Il classe 2002 è in prestito e, nella traiettoria da Titanic che sta prendendo l'annata del Monza, rimane uno dei pochi violinisti ancora in grado di suonare sul ponte di comando. Stesso discorso per Bondo, centrocampista di gamba che per questo è attenzionato da tempo da Pradè e i suoi. Trattative e punti pesanti in palio, tutto in una sera. Monza-Fiorentina sarà comunque decisiva, non solo per la classifica ma anche per i suoi protagonisti.