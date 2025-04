FirenzeViola On Field Review Fiorentina, lo score di Commisso, le dediche di Adli e Mandragora. E il coro per Kean

On-Field Review è la rubrica di Firenzeviola.it che il giorno dopo le partite della Fiorentina analizza nel dettaglio gli episodi principali che hanno riguardato la squadra allenata da Palladino. Contro l'Empoli arrivano tre punti fondamentali per non perdere il treno europeo, non senza qualche sofferenza e certamente con diversi momenti chiave. Vediamo i principali.

L'esultanza di Adli con Bove e Fagioli, quella di Mandragora con Richardson

Iniziamo con i due gol, belli quanto importanti per Yacine Adli e Rolando Mandragora, che in assenza di Kean si mettono i panni dei goleador. Da segnalare le esultanze: Adli è corso in panchina per andare ad abbracciare sia Bove che soprattutto Fagioli, proprio il giocatore di cui ha preso il posto nello scacchiere di Palladino. Un bel gesto sottolineato sui social dall'ex Juventus. Lo stesso si può dire di Mandragora che dopo aver segnato una rete clamorosa, si è fatto metà campo per andare da Richardson. Segno ulteriore che il gruppo Fiorentina è solido e unito, la notizia migliore di giornata.

Commisso chiude con una vittoria

Può partire con il sorriso verso gli Stati Uniti, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Dal suo arrivo un po' a sorpresa lo scorso 30 marzo prima di Fiorentina-Atalanta sono arrivate cinque vittorie e tre pareggi tra campionato e Conference League. Niente male, Commisso in un mese non ha visto mai sconfitte della sua Fiorentina. La speranza naturalmente è che anche con il presidente lontano, la squadra di Palladino mantenga questo ritmo.

Il coro per Moise Kean

Non sono giornate semplici per la Fiorentina, alle prese con diverse assenze, ma soprattutto per Moise Kean che a causa di motivi familiari si è assentato da Firenze ormai da praticamente una settimana. Il gesto con cui la Curva Fiesole gli ha voluto mandare un messaggio è stato quando tutta la curva ha cantato il nome "Kean" sulle note del famoso coro per Schwarz, di recente adattato anche per Franck Ribery. Firenze aspetta il suo attaccante e intanto gli sta vicino.