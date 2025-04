FirenzeViola Nuovo cronoprogramma lavori al Franchi: cosa si aggiunge e che si toglie

La volontà sia da parte della Fiorentina, sia del Comune, di mantenere i viola a giocare al Franchi per tutta la durata dei cantieri, emersa a inizio dicembre scorso a margine di un incontro in prefettura, a fine marzo ha prodotto il primo atto realmente concreto. È stata approvata da Palazzo Vecchio la variante dei lavori per far sì che per la stagione 2025-26 l'area di cantiere (curva Fiesole con parte di Maratona e Tribuna) resti la stessa. E solo ultimati gran parte degli interventi previsti si passerà alla cantierizzazione dei restanti settori.

Nello specifico il 10 dicembre 2024 il Comune ha chiesto alla Direzione Lavori di fare un'indagine per definire soluzioni differenti per la configurazione del cantiere e prevedere modifiche al cronoprogramma dei lavori "al fine di permettere alla società ACF Fiorentina di proseguire a utilizzare lo stadio Franchi per la stagione 2025/26 e, eventualmente, le seguenti". Stesso fine per il contenuto di una delibera di giunta approvata il 31 dicembre successivo. Il 4 febbraio 2025 la Direzione Lavori ha trasmesso al Comune una proposta tecnica per rimodulare le lavorazioni, che, appunto, prevede di concentrarsi nell'area già oggi facente parte dei cantieri e che "una volta ottenuta l'agibilità di tale porzione dello stadio" ci si potrà trasferire il pubblico e dopo lavorare nei restanti settori.

In particolare, oltre alle opere già appaltate, si prevede tra l'altro di realizzare:

• sistema di shock-transmitter sull'anello strutturale originale (per assorbire le conseguenze di un eventuale sisma);

• riqualificazione degli interrati esistenti del settore Maratona, stralciando il parcheggio previsto dal progetto definitivo;

• demolizioni interrati palestra e piscina (quest'ultima resterà aperta fino all'estate 2026);

• demolizioni blocco bagni Maratona ed ampliamento interrato lato nord;

• allestimento lounge/ristoranti lato Maratona;

• copertura di curva Fiesole, metà Maratona (fino alla torre) e Tribuna laterale;

• finitura delle facciate, pavimentazioni, chioschi, spazi di ristoro in Fiesole e Maratona.

Dalle lavorazioni previste originariamente per questa fase, di contro, saranno tra l'altro stralciate ed eseguite successivamente:

• tutte le opere previste nel settore Tribuna d'onore (si effettueranno solo le opere di restauro delle strutture originali);

• nuovi spogliatoi, nuovi interrati lato viale Fanti e tunnel di collegamento;

• riqualificazione degli skybox esistenti e spazi per l'ospitalità;

• le opere per la nuova curva Ferrovia (a eccezione del restauro);

• rifacimento del campo di gioco e dei relativi impianti.

Resta valido il termine massimo di completamento dei lavori entro il 31-12-2026 (salvo proroghe che, verosimilmente arriveranno per le opere finanziate dal Piano nazionale complementare al Pnrr). Ecco perché, con molta probabilità, entro fine aprile Comune e Fiorentina sottoscriveranno l'ennesima proroga della convenzione per l'utilizzo dello stadio Franchi che avrà scadenza fissata al 31 maggio 2026 e solo più avanti si cercherà di siglare un'altra proroga per la stagione successiva (2026/27).

Uno stillicidio che, inevitabilmente, comporta un allungamento dei tempi (il solo tenere i gigliati al Franchi per la stagione in corso ha comportato 198 giorni di posticipo per la consegna delle opere appaltate) e un aumento dei costi (solo la variante per proseguire nel 2025/26 con lo stesso cantiere vale 1,8 milioni di euro...). In ogni caso "la proposta tecnica di variante è stata valutata dalla stazione appaltante (il Comune, ndr) coerente con gli indirizzi" della delibera di giunta di fine 2024 e questo è già un successo...