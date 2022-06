Non solo entrate, tanto più se oggi serve riprendere un filo del discorso interrotto la scorsa estate. D’altronde quando l’anno scorso con Nikola Milenkovic fu siglato un rinnovo annuale pareva già evidente la velata promessa di un addio solo rimandato, al termine di un percorso di crescita che ha certamente fatto bene al difensore e di conseguenza alla Fiorentina.

Oggi che l’Inter si è già chiaramente fatta avanti, trovando anche un primo accordo in attesa di lasciar partire Skriniar, è ancora una volta l’intermediazione di Ramadani la chiave di volta per un affare non del tutto scontato, almeno a giudicare dall’escalation di pretendenti con il Milan e l’Atletico Madrid ultime a far il loro ingresso sulle frequenze di radiomercato.

La Fiorentina dal canto suo prende già in considerazione eventuali sostituti, certamente di spessore come vorrebbero le voci rimbalzate dalla Spagna dove per i viola sarebbe aperta una pista per Umtiti. Di certo in tempi recenti si è tornati a seguire da vicino Senesi del Feyenoord pur tenendo di conto anche l’opzione dello svincolato Mbemba. Segnali di un’altra sostituzione in arrivo nel corso di un mercato destinato a cambiare look alla squadra di Italiano.