NICO GONZALEZ E L'INTER, TANTI DOLORI E POCHE GIOIE: IL PUNTO

Non un inizio di stagione particolarmente facile per Nicolas Gonzalez. L'argentino ha avuto modo di collezionare appena 5 presenze su 10 in campionato, per un totale di 177 minuti. Vale a dire, in media, poco più di mezz'ora a partita. Quando ha giocato, però, non ha certamente fatto mancare il suo apporto, considerando i 4 gol totali siglati, inclusa la coppa.

Adesso il classe '98 va in cerca del riscatto e l'incontro di sabato sera al cospetto dell'Inter è quanto mani ghiotto: se ai nerazzurri Nico non ha ancora mai segnato, sta di fatto che proprio con la squadra di Simone Inzaghi - assieme al Bologna - l'ex Stoccarda ha sfornato il maggior numero di assist e cioè 2, proprio come ai rossoblù.

La gara coi milanesi non ha mai regalato particolari gioie al nativo di Belen de Escobar, con un bilancio di un pareggio e una sconfitta. In quest'ultimo caso, per giunta, Gonzalez rimediò il suo primo e unico cartellino rosso, per somma di ammonizioni, con conseguente squalifica a causa di alcune proteste nei riguardi dell'arbitro Fabbri (21.09.2021).

Dopo un periodo di acciacchi fisici dovuti a un tallone che non ha lasciato sereno l'attaccante, è ora atteso un rilancio. Che senza ombra di dubbio sarà propiziato dalla forte volontà del ventiquattrenne di partire con la sua Argentina per il Mondiale in Qatar, il cui inizio è in programma nella seconda metà di novembre e pertanto imminente.