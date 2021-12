NATALE SERENO, CON LA VOGLIA DI RIPRENDERE LA CORSA ALL'EUROPA: TUTTI CI CREDONO

Il Covid che si espande a macchia di leopardo con qualche rinvio sempre in agguato e il caso Salernitana che rischia di far trovare un calendario zoppo senza la società granata minano un po' la serenità del Natale calcistico mai come ora a Firenze c'è voglia di capire come andrà il girone di ritorno. La Fiorentina con i due pareggi consecutivi si è assestata al settimo posto ma se anche al ritorno confermerà la stessa caparbietà e la voglia di stupire e di restare aggrappata al treno Europa mostrata finora ci sarà da divertirsi. Basti vedere gli auguri via social fatti dai tesserati viola per essere sereni e passare un Natale tranquillo in attesa della ripresa.

"Siamo arrivati al giro di boa. Abbiamo fatto importanti passi in avanti e consolidato le nostre ambizioni attraverso gioco e solidità di squadra. Continuiamo così tutti insieme con lo stesso entusiasmo e convinzione. Noi ci crediamo! Buone feste a tutti. Forza grande Viola!" ha scritto Milenkovic a sottolineare che, nonostante le voci di mercato già per gennaio, anche chi è destinato prima o poi a partire è concentrato sul presente viola e vuole lasciare se non altro un buon ricordo, da vincitore. Lo stesso segno che vuole lasciare Vlahovic trascinando la squadra a suon di gol, anche se l'unico segno mancante fosse la firma sul rinnovo. O ancora Odriozola, anche lui giocatore a tempo, che senza giri di parola ha nominato proprio l'Europa come obiettivo: "Siamo molto vicini! Prendiamoci l’Europa!".

"Si è concluso un anno straordinario, intenso, indimenticabile. Stacchiamo la spina qualche giorno per ripartire con ancora più fame e determinazione, inseguendo i nostri obiettivi" sono invece le parole di Maleh, esempio di un giovane che ha saputo aspettare il suo momento ed ora se lo gode. Così come Igor che prima di tornare in Brasile per le festività ha scritto "Ora dobbiamo recuperare le energie e riposare il corpo che abbiamo tanta strada davanti. Continuiamo ad evolverci, a lottare e a cercare il livello più alto". Insomma la speranza è che questa squadra non perda l'entusiasmo né smetta di lottare come ci ha abituato in questi ultimi sei mesi. Dal 29 è già tempo di riprovarci, intanto tanti auguri a tutti.