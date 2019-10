NARDELLA E COMMISSO: STADIO, OBIETTIVO SETTEMBRE 2023

L'incontro a Palazzo Vecchio è andato in scena: Rocco Commisso e Dario Nardella si sono visti per puntualizzare le mosse future, così da realizzare il nuovo stadio della Fiorentina alla Mercafir. Di seguito le dichiarazioni dei due raccolte, dai microfoni di FirenzeViola.it.

Ha esordito il vulcanico presidente: "Il sindaco mi ha fatto una bella sorpresa, suonandomi il violino. Si lavora, vogliamo che la Fiorentina giochi nel nuovo stadio a settembre del 2023, invece di 48 mesi ci proviamo in 47. A patto che siano rispettati i tre punti: costi giusti, infrastrutture varie e in più voglio avere il controllo della zona in cui investo".

Il sindaco ha poi aggiunto: "Raccogliamo la sfida, i tre punti di Rocco sono anche i nostri. Gli aspetti sono legati ai costi giusti, principalmente per il valore dell'area. C'è sintonia, stiamo lavorando con determinazione e l’obiettivo è iniziare il campionato del 2024, a settembre, nel nuovo stadio e ci diamo anche noi questo obiettivo. Siamo già partiti".

Commisso, infine, ha aggiunto: "Credo che domenica sarò a vedere la partita".