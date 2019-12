MUSCOLI E NON SOLO: ECCO COSA SERVE A IACHINI

Via via che escono i primi nomi di potenziali acquisti che la Fiorentina potrebbe effettuare nel corso delle prossime settimane a centrocampo, si evince con chiarezza quali sono le caratteristiche che Beppe Iachini ha chiesto di inserire in rosa per renderla "più omogenea". Alla squadra viola mancano principalmente muscoli e corsa, che Pradè e Barone dovranno portare in dote con le trattative invernali. Il nuovo allenatore, in conferenza stampa, è stato indirettamente chiaro sul bisogno di avere una squadra pronta al sacrificio, compatta e fisicamente più forte rispetto a quanto visto nell'era Montella, che alla fisicità ha sempre preferito il palleggio e il fosforo. Questo non vuol dire che il tecnico marchigiano voglia una squadra che non sappia giocare, ma che al talento dovrà essere aggiunta anche una bella dose di muscoli.

Ecco che da qui arriva il primo nome: Duncan del Sassuolo. Il giocatore è già stato guidato da Iachini nella sua esperienza in Emilia ed ha le caratteristiche ritenute perfette per spostare Pulgar in regia e aumentare i giri del centrocampo escludendo dal campo con maggiore continuità Milan Badelj. Il ghanese classe '93 aspetta da tempo un'occasione per affacciarsi in club più blasonati rispetto ai neroverdi e quella viola, seppur in una situazione di classifica deficitaria, potrebbe essere la soluzione giusta. Ottimo incontrista e recuperapalloni, sa anche inserirsi in area di rigore e in più ha una discreta facilità nel fare assist (ben 5 quest'anno). L'altro nome che sta prendendo piede nelle ultime ore è quello di Meité, centrocampista del Torino, classe '94 e arrivato in Italia un anno e mezzo fa dal Monaco che non sta vivendo un momento brillantissimo agli ordini di Mazzarri. L'anno scorso la sua esplosione lo portò a segnare diversi gol, attraendo così diversi estimatori in Serie A e all'estero. Poi però il rendimento è andato in calo e, anche a causa di un rapporto non al top col proprio allenatore, sono diversi mesi che non rende al massimo delle proprie possibilità. Più propenso alla fase offensiva rispetto a Duncan, ha comunque gamba e qualità per inserirsi perfettamente nei quadri tattici di Iachini e il costo è simile a quello del giocatore del Sassuolo.

In parole povere la Fiorentina cerca almeno due rinforzi in mediana che portino in dote muscoli, qualità e inserimenti. Magari coadiuvati da una buona dose di corsa e di temperamento in mezzo al campo. Pradè sta cercando giocatori che non siano da svezzare ma che abbiano già ampiamente assaggiato i campionati di primo livello e che nel giro di pochi giorni possano subito diventare pedine utili al progetto tecnico viola. Se l'attaccante è una priorità per ritrovare la via del gol e riprendere subito in mano una classifica pericolante, la mediana ha bisogno di innesti immediati perché, come è noto, la qualità di una squadra passa gran parte dal centrocampo e purtroppo, la Fiorentina vista nei primi mesi, in mezzo al campo è stata troppo altalenante.