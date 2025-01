MERCATO "INCARTATO" IN ATTESA DELL'EFFETTO DOMINO

FirenzeViola.it

Come il cane che si morde la coda. Il mercato viola è in stand by per permettere a tutti i club interessati di sostituire gli obiettivi della Fiorentina stessa. Le parti lavorano per portare Folorunsho alla Fiorentina ma il Napoli in questo momento sta facendo altre operazioni (scambio di portieri e Ngonge al Bologna) e aspetta un sostituto a centrocampo che avrebbe individuato in Fazzini ma sul quale dovrebbe vincere la concorrenza della Lazio. Ma sul suo arrivo non ci sono dubbi, giorno più giorno meno.

In uscita, è stato il giorno di Martinez Quarta che è volato al River e nel suo saluto si sente tutto il rammarico per una partenza che ad inizio estate, al momento del rinnovo, non aveva certo immaginato. La prossima uscita per il poco spazio e la poca fiducia dell'allenatore dovrebbe essere quella di Cristiano Biraghi che l'ex tecnico viola Italiano vorrebbe al Bologna ma Lykogiannis ha deciso di restare in rossoblù e dunque il club di Saputo frena sull'arrivo del capitano viola. Che ha anche la possibilità di andare al Napoli, ma anche nel club partenopeo dovrebbe liberarsi un posto sull'esterno, con la cessione di Spinazzola.

Al Franchi il terzino sinistro del Napoli ha giocato (molto bene) esterno ed è in quella doppia veste che Palladino vorrebbe averlo (il dt Goretti lo ha avuto già al Perugia) e lo stesso Spinazzola non ha nascosto l'interesse viola ma il suo posto in questo momento è occupato da Parisi, corteggiato comunque dal Como ma ancora indeciso sul da farsi, così come la società viola che non vorrebbe privarsi di un profilo giovane e sul quale appena un anno fa ha creduto fortemente prendendolo dall'Empoli. A destra potrebbe liberarsi il posto di Kayode che chiuso completamente da Dodo è tentato dalle sirene di Premier e Roma ma al momento ci sono solo interessamenti.