MERCATO FAI DA TE

Il mercato di riparazione si avvicina e, come tutte le altre squadre, anche la Fiorentina sta iniziando a guardarsi intorno. In questa particolare sosta per il Mondiale di Qatar 2022, il club viola, non solo si organizzerà per il calciomercato di gennaio ma cercherà di recuperare i calciatori che in questo momento sono da tempo fermi ai box: stiamo ovviamente parlando di Castrovilli, fermo dallo scorso 16 aprile dopo il bruttissimo infortunio contro il Venezia, Nico Gonzalez, che dopo l'infortunio subito contro l'Inter si è rifermato pochi giorni prima dell'avvio di Qatar 2022 e Sottil, fermo dal 18 settembre scorso per un problema alla schiena che lo ha obbligato ad operarsi nei giorni scorsi. Chissà quindi che la Fiorentina non possa cominciare il mercato invernale proprio dai recuperi di questi tre calciatori.

Castrovilli è tornato ad allenarsi in gruppo ormai da circa un mese. È quindi molto probabile che l'ex Bari torni nella lista dei convocati fin dalla prima partita contro il Monza. Per fare questo è però obbligatorio che la Fiorentina liberi uno slot nella lista da presentare alla Lega: gli indiziati principali a lasciare un posto per l'ex Bari sono Zurkowski, che fin qui ha giocato solamente 77 minuti e che piace a molte squadre in Serie A, e Maleh, partito come titolarissimo nello scacchiere ma che nell'ultimo periodo non è stato quasi mai utilizzato dal tecnico viola. Il ritorno in squadra, dopo quasi un anno, del classe '97 potrebbe regalare nuova linfa ad un reparto che ha dimostrato la sua qualità solo a tratti.

Sono invece meno chiare le date dei rientri di Gonzalez e Sottil. Il primo, dopo l'infortunio subito nel ritiro pre Mondiale con l'Argentina, è già tornato a Firenze per svolgere le terapie per recuperare al meglio. L'ex Stoccarda dovrebbe essere comunque pronto per la prima metà di gennaio. Sul suo conto non sono mancate le voci di una possibile cessione ma, dopo la cena con il dg Barone, i rapporti con la società sembrano essere migliorati. Diversa la situazione di Sottil. Il classe '99, che lo scorso 23 novembre si è operato alla schiena, dovrebbe tornare in squadra nel mese di febbraio, potendo aiutare così la squadra nella seconda metà della stagione. Tolto l'ultimo periodo, l'attacco viola ha dimostrato più di qualche difficoltà, e un rientro dei due esterni viola non farebbe altro che aiutare il reparto offensivo di mister Italiano.

Il mercato di gennaio si avvicina e i nomi accostati alla Fiorentina non mancano. L'unica certezza è però che molto dipenderà dalle condizioni di questi tre calciatori.