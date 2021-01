MERCATO E KO DI NAPOLI: PRADÈ E PRANDELLI A RAPPORTO DA COMMISSO

Via al mercato viola? Forse è la volta buona visto l'incontro a tre tra il presidente viola Rocco Commisso, Cesare Prandelli e Daniele Pradè. Il presidente, che dopo la sconfitta di Napoli si è preso alcune ore per scaricare la delusione, oggi ha voluto confrontarsi infatti con il tecnico e il direttore sportivo per capire come migliorare questa squadra sul mercato, come era stato già programmato e annunciato in un certo senso da Prandelli stesso nell'ultimo post gara. Ma certo l'incontro, alla luce del 6-0 a Napoli, è stato un po' diverso dal previsto perché Commisso ha preteso di capire dai due responsabili dell'area tecnica cosa è successo domenica. Commisso non si dà pace per un tale risultato anche se ha ribadito la fiducia, ben inteso, al tecnico sottolineando però la gravità di una tale debacle e la necessità di riprendere fin da sabato la strada positiva che Prandelli sembrava aver intrapreso fino a quel momento pur tra alti e bassi.

Non è certo tollerabile da parte del presidente vedere ancora la squadra così arrendevole in difesa, anche se di sicuro ha pagato una certa stanchezza per il grande dispendio di energie nell'impegno di Coppa (non a caso questa mattina c'è stata solo una seduta facoltativa in palestra). Certo è che alcuni profili in rosa mancano e nell'incontro è stato fatto anche un breve punto di mercato. Anche perché fino a questo momento c'era massima fiducia nelle opinioni di Prandelli sui giocatori tanto da muoversi sul mercato in uscita anche in base alle sue indicazioni, indipendentemente dal fatto che il suo mandato scadrà (altri scossoni e sorprese a parte già sabato) a giugno. Ma il centro del discorso alla fine è stato il chiarimento, anche in base al confronto del tecnico con i giocatori ieri, che Commisso ha voluto sull'ultimo ko. Per non dimenticare di aver toccato il fondo e andare avanti senza ripetere gli errori fatti.