MEDIANA DA RIFARE, NON È UNA NOVITÀ. DA BADELJ AD ARTHUR: IL LUSTRO DI COMMISSO

La Fiorentina nella giornata di ieri ha salutato ufficialmente tre pedine importanti della propria squadra. Giacomo Bonaventura, su tutti, è stato uno degli acquisti più azzeccati dell'era Commisso ma la sua richiesta non corrispondeva all'offerta e quindi si è congedato. Stesso discorso per Gaetano Castrovilli, eterno prospetto che ha mosso i primi passi in Serie A proprio alla prima stagione della proprietà americana a Firenze. Poi i vari infortuni gli hanno precluso un percorso iniziato all'insegna dei migliori auspici. Infine Alfred Duncan, nell'ultimo anno finito ai margini della rosa.

Centrocampo da rifare.

Con anche l'addio di Arthur, tornato alla Juventus dopo il prestito alla Fiorentina, servirà un restyling profondo del reparto. Ma a dire il vero non sarebbe una novità nell'epoca di Rocco Commisso. Ricordiamo, infatti, che la linea di centrocampo è cambiata ogni anno dal 2019 in poi. Il primo trio era composto da Pulgar, Badelj e Castrovilli. Poi a gennaio 2020 fu comprato Amrabat, che dalla stagione successiva prese il posto di Milan Badelj rientrato alla Lazio dal prestito. Il croato sarebbe stato ceduto due mesi più tardi al Genoa. La stessa estate arrivò Bonaventura.

Le ultime due stagioni.

Nel 2022-23 una Fiorentina orfana di Torreira e Castrovilli (quest'ultimo per infortunio) si affidò ad Amrabat come regista assieme a Mandragora e Bonaventura. Fu il primo anno con tre partite a settimana dopo addirittura un lustro. Infine Amrabat, che nel ruolo di playmaker non aveva convinto l'allenatore, fu sostituito da Arthur. Adesso la dirigenza viola si cautela puntando Aster Vranckx, Marco Brescianini, Tommaso Pobega e Kristian Thorstvedt. Senza contare che in ritiro Palladino dovrà valutare la possibilità di promuovere l'Alessandro Bianco della situazione. Work in progress.

Ecco i centrocampisti dell'era Commisso.

2019-20: Pulgar, Badelj, Castrovilli

2020-21: Amrabat, Pulgar, Castrovilli (Bonaventura)

2021-22: Bonaventura, Torreira, Castrovilli

2022-23: Bonaventura, Amrabat, Mandragora

2023-24: Bonaventura, Arthur, Mandragora