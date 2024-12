MARTINELLI VEDE L'ESORDIO STAGIONALE. SFIDA UN ALTRO BABY

FirenzeViola.it

Si avvicina il momento che molti tifosi, ma per primo il diretto protagonista, aspettano con trepidazione, l'esordio di Tommaso Martinelli in questa stagione con la prima squadra della Fiorentina. Come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, infatti, nella definizione delle gerarchie per la porta mister Palladino ha preso una decisione a monte, operativa ormai dal mese di settembre: il titolare è del campionato è il sempreverde De Gea, in Conference spazio a Terracciano mentre per Martinelli la chance all'orizzonte era la Coppa Italia.

Il classe 2006 è uno dei talenti costruiti autonomamente da una Fiorentina che, sin dal momento in cui ha prima immaginato e poi realizzato il Viola Park, ha tutta l'intenzione di puntare sui giocatori fatti in casa. Per Martinelli, poi, c'è da sottolineare come lui sia fiorentino di nascita e nelle sue vene sgorghi sangue viola, fede che non ha mai nascosto e che gli sta facendo vivere - parole sue - un vero e proprio sogno. Al quale, se non ci saranno sorprese dell'ultim'ora, potrà aggiungere un nuovo e fondamentale capitolo, dopo l'esordio fatto con Italiano al termine dello scorso campionato.

Lo farà sfidando un altro baby toscano che ha già vissuto la gioia del debutto in prima squadra in Coppa Italia in questa stagione, quello Jacopo Seghetti di un anno più giovane di lui e decisivo nella vittoria sul campo del Torino ottenuta dall'Empoli di fine settembre. Nei giorni scorsi, intanto, Martinelli ha prolungato il suo contratto con la Fiorentina fino al 2029, adesso arriva per lui il momento di provare a mettere le ali.