MARRAKECH (VIOLA) EXPRESS

Proprio come nel noto film di Salvatores, la Fiorentina sta vivendo un vero e proprio Marrakech Express. Tra i calciatori viola che nelle prossime settimane saranno impegnati nel Mondiale in Qatar spicca sicuramente il nome di Sofyan Amrabat. Il centrocampista, infatti, rappresenterà il suo Marocco nel girone F insieme a Croazia, Belgio e Canada. Non ha avuto, purtroppo, la stessa fortuna Youssef Maleh che, dopo qualche presenza con l'Italia Under 21, ha scelto di voler rappresentare la Nazionale nord africana, anche se il ct Hoalid Regragui ha deciso di preferirgli altri centrocampisti. Tra questi vi è anche il nome dell'attuale obiettivo di mercato della Fiorentina: Abdelhamid Sabiri.

La stagione di Amrabat si sta dimostrando ad alti livelli. L'ex Hellas Verona, infatti, è tra i migliori di questa prima parte di stagione, e la gara contro il Milan è stata l'ennesima prestazione di spessore del marocchino. Il centrocampista della Fiorentina, nell'amichevole pre-mondiale vinta dal Marocco per 3-0 con la Georgia (priva di Kvaratskhelia), è entrato all'intervallo sul punteggio di 2-0 giocando in mezzo al centrocampo a tre. In testa, ora, il calciatore ha solo il Mondiale in Qatar, per poi tornare a Firenze alla conquista dell'Europa.

Per quanto riguarda Maleh, oltre a essere scomparso dai radar del Marocco, il classe '98 è scomparso anche da quelli viola. Dopo aver giocato da titolare sei volte nelle prime sette partite, l'ex Venezia dalla gara di andata contro il Basaksehir (giocata il 15 settembre 2022), nelle 13 partite giocate dalla Fiorentina non ha più giocato da titolare: collezionando appena 33 minuti. Proprio per questo a gennaio sarà fatta più di una valutazione sul centrocampista e non è da escludere una possibile partenza in prestito.

Ad essere stato convocato in Qatar, invece, è Sabiri. Il giocatore classe '96 piaceva alla Fiorentina già in estate ma l'affare non era andato in porto e dunque la trattativa può riaprirsi a gennaio magari inserendo qualche contropartita (anche se da Genova lo vorrebbero fino a giugno). Per i viola molto dipenderà anche dalle uscite nel reparto. L'agente che ne cura gli interessi ha buoni rapporti con la società viola e questo potrebbe agevolare l'eventuale operazione.