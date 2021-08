MALEH CERCA IL POSTO, MA L'OPZIONE PRESTITO NON È ANCORA ABBANDONATA

A volte i sogni si realizzano per caso. Lo sa bene Youssef Maleh, che mai si sarebbe immaginato di divenire un calciatore professionista (come da lui dichiarato) e ora, dopo aver conquistato con Venezia una promozione in Serie A da assoluto protagonista a 22 anni, si ritrova nella rosa di Vincenzo Italiano alla Fiorentina. Il promettente centrocampista viola ha affrontato due settimane di lavoro in cui il tecnico ha vagliato ogni dettaglio da prendere in considerazione, con una forma mentis ben precisa: nessuno è indispensabile.

Maleh ha reagito bene. Si è dichiarato un giocatore duttile. Si è inserito al meglio tra i compagni e ha riconosciuto l’appoggio fornitogli da Italiano stesso e dalla dirigenza: “Il mister mi sta dando consigli tattici - ha detto Maleh ai canali ufficiali della Fiorentina - e io cerco di fare quello che ci chiede. Sento la fiducia dall'ambiente, dalla società. Io mi ricordo quando c’è stato l’annuncio a gennaio, poi sono arrivati altri sei mesi pazzeschi con la conquista della Serie A a Venezia. La Fiorentina ha puntato su di me e io cercherò comunque di ripagare la fiducia che mi è stata data”.

Si è parlato in più occasioni di un possibile prestito (molto dipenderà anche da come la Fiorentina vorrà comportarsi con eventuali uscite a centrocampo), di un ritorno nella Venezia che lo ha cresciuto permettendogli di scendere in campo 63 volte in tutte le competizioni in due anni, consentendogli di mettersi in mostra nel panorama del calcio italiano, ma sembra proprio che il giocatore stia cercando in ogni modo di guadagnarsi un posto nella rosa dei più grandi, anche se l’opzione del prestito non è ancora da escludere del tutto, con lo Spezia che si è fatto avanti (anche se il Venezia, nel caso, resterebbe l’opzione più gradita al giocatore). Come per i compagni, gli esami non finiscono mai e il posto non è mai sicuro, almeno fino al prossimo 31 agosto, quando verranno ufficialmente tirate le somme in vista della nuova stagione che, peraltro, sarà già iniziata.