LIVE FV, VERONA-FIORENTINA 1-0: FINISCE QUI AL BENTEGODI

16.59 - Con la partita finisce qui anche la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

16.57 - Cade anche a Verona dunque la squadra di Montella, apparsa senza spina dorsale e fischiata anche da qualche tifoso viola presente al Bentegodi. Decide un gol di Di Carmine, il suo primo in Serie A.

90' +5' - Niente da fare: la Fiorentina perde a Verona. È 1-0 Hellas!

90' +5' - Grande intervento di Zaccagni su Ribery. La partita va verso la sua conclusione.

90' +5' - Ultima azione per la Fiorentina.

90' 4' - Badelj sbaglia un passaggio al limite e spreca probabilmente l'ultima occasione per la Fiorentina.

90' +3' - La Fiorentina ci prova con un paio di cross che non trovano però gli attaccanti gigliati. Copre bene il Verona.

90' +1' - Confusione nell'area dell'Hellas, risolta da Lirola che sbaglia un passaggio e regala palla a Silvestri.

90' - Assegnati 5 minuti di recupero.

89' - Stepinski mette in rete ma l'arbitro l'ha pescato in posizione di fuorigioco.

88' - La Fiorentina adesso è anche stanca e sembra voler alzare bandiera bianca. Vedremo se avrà un sussulto finale la squadra di Montella.

87' - Badelj tenta la conclusione dal limite: ribattuta.

85' - Sponda in area di Ghezzal sulla quale Vlahovic non riesce ad avventarsi in tempo. Palla a Silvestri.

84' - Cambio nell'Hellas Verona: fuori Di Carmine, dentro Stepinski.

82' - Zaccagni! Conclusione al volo dalla distanza che esce di un soffio a lato della porta di Dragowski.

81' - Cambio nel Verona: esce Bocchetti, entra Dawidowicz.

80' - Altro inserimento di Lirola liberato bene da Ghezzal: la conclusione dello spagnolo viene però ribattuta.

79' - Bella azione del Verona che prova a liberare Faraoni davanti a Dragowski: il pallone per l'esterno è leggermente lungo e finisce tra le braccia del portiere polacco.

78' - Lirola entra in area sulla destra ma anche il suo cross trova sollo maglie gialloblu.

77' - Vlahovic prova il coast-to-coast e arriva in area, ma il suo cross finisce tra le braccia di Silvestri.

76' - Cambio nella Fiorentina: fuori Benassi, dentro Ghezzal.

75' - Ceccherini mura un tiro di Lazovic lanciato ancora una volta da Amrabat, che i centrocampisti viola hanno deciso di non inseguire più...

74' - Dragowski esce basso e anticipa Di Carmine imbucato molto bene da Amrabat.

73' - Altro calcione ricevuto da Vlahovic a centrocampo. I difensori del Verona oggi non hanno risparmiato il serbo.

72' - Cambio nel Verona: esce Salcedo, entra Zaccagni.

70' - Badelj chiude in angolo Pessina entrato in area. Soffre la Fiorentina.

69' - Gioco fermo per una testata subita da Ceccherini nei pressi dell'area di rigore.

68' - Vlahovic libera il destro girandosi in area ma il tiro è velleitario e finisce lentamente sul fondo.

67' - Si fa dura adesso per la Fiorentina, che già non stava giocando bene. Vedremo se la squadra di Montella riuscirà a reagire.

66' - Azione manovrata del Verona, che parte dalla difesa e arriva al cross con Faraoni: velo di Verre e Di Carmine con il piattone mette la palla all'angolino. Verona in vantaggio.

66' - GOL DEL VERONA! Ha segnato Di Carmine

64' - Benassi! Colpisce di testa tutto solo in area da posizione defilata: il pallone si impenna ed esce alto sopra la porta difesa da Silvestri.

64' - Cambio nella Fiorentina: esce Venuti, entra Lirola.

62' - Occasione Fiorentina! Ribery si trova il pallone in area ma non riesce a concludere e viene fermato dalla difesa scaligera.

61' - Giallo per Faraoni che stende Cristoforo con un intervento duro. Giusta anche qui l'ammonizione.

60' - Giallo per Milenkovic, in ritardo su Di Carmine.

59' - Altra paratona di Dragowski! Salcedo colpisce a botta sicura di testa sul corner, ma il portiere polacco ancora una volta si oppone, questa volta con i pugni.

58' - Lazovic! La barriera devia la conclusione e mette Dragowski fuori causa, ma per fortuna la palla finisce sul fondo.

57' - Giallo per Venuti, entrato molto in ritardo su Pessina quasi al limite dell'area.

56' - Buona azione della Fiorentina gestita ancora una volta da Ribery. Il cross di Badelj pesca però lo stesso francese in fuorigioco.

54' - Sul corner dalla parte opposta è Ceccherini a colpire di testa da centro area: palla alta.

54' - Benassi! Il centrocampista si trova il pallone sul petto da due passi ma non riesce a concludere a botta sicura: pericolosa la Fiorentina.

53' - Ribery disegna calcio servendo due volte Dalbert sulla sinistra. Entrambi i cross sono coperti bene dalla difesa del Verona.

51' - Venuti sbaglia un colpo di testa all'indietro per Dragowski, regalando un corner al Verona. Niente di fatto dal calcio d'angolo per fortuna viola.

50' - Alla battuta va lo stesso Vlahovic, che però spara alto sopra la traversa. Niente di fatto per la squadra viola.

49' - Buona punizione guadagnata da Vlahovic ai 25 metri. Occasione per la Fiorentina.

47' - Di Carmine colpisce di testa un cross di Amrabat ma la sua conclusione si spegne senza problemi per Dragowski sul fondo.

45' - VIA! Riparte il secondo tempo!

16.03 - Rientrano in campo in questo momento le due squadre.

--- INTERVALLO ---

45' +2' - Non succede più nulla in questo primo tempo: Giua fischia due volte e manda le squadre negli spogliatoi per l'intervallo.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

42' - Il Verona riparte dopo un calcione rifilato a Ribery non segnalato dall'arbitro. Milenkovic però è attento e copre su Di Carmine.

40' - Gunter colpisce di testa, ancora una volta da corner: solo Venuti con un intervento di testa salva la squadra viola dal gol.

38' - Miracolo di Dragowski! Faraoni calcia a botta sicura dopo un tacco di Salcedo in area: il polacco si oppone con il corpo e salva la Fiorentina!

37' - Mentre la pioggia continua a scendere copiosa sul Bentegodi, Giua grazia ancora una volta Bocchetti entrato a piedi uniti su Badelj dopo un tunnel.

36' - Si rivede il Verona ancora una volta da calcio d'angolo. Rrahmani colpisce di testa ben marcato da Milenkovic e spara alto .

34' - Vlahovic! Prima vera occasione per la Fiorentina, con Ribery che imbuca per l'attaccante serbo: conclusione di prima con il destro respinta con i piedi da Silvestri.

31' - Continua l'aggressività del Verona che sta tirando calci a profusione. Intanto la Fiorentina sta cominciando ad attaccare con insistenza.

29' - Benassi calcia con il sinistro in area. Col corpo all'indietro il pallone finisce alto di molto, ma almeno la Fiorentina ha mostrato un'azione offensiva degna di nota.

28' - Finalmente la Fiorentina sembra voler mettere la testa in avanti, con Ribery a fare da direttore d'orchestra.

26' - Vistoso sanguinamento al labbro per Vlahovic, frutto della gomitata ricevuta in precedenza. L'attaccante serbo fin qui ha preso soprattutto botte.

25' - Ceccherini ferma Di Carmine di testa in area. Fin qui la Fiorentina non sembra essere scesa in campo se si toglie qualche bella giocata di Ribery.

23' - Tiro di Lazovic con il destro a giro dal limite dell'area: blocca facilmente Dragowski, ma il Verona arriva al tiro con discreta facilità.

21' - Di Carmine! Che gol si è mangiato! Forse in posizione irregolare, l'attaccante dell'Hellas tutto solo davanti a Dragowski cicca il pallone in spaccata. Palla recuperata dalla Fiorentina, che però si è presa un bello spavento.

20' - La Fiorentina tenta una pericolosa ripartenza guidata da Vlahovic e Benassi. Il cross di Dalbert in area però viene respinto dalla difesa dell'Hellas che riparte.

19' - Giallo per Pessina che stende Milenkovic con un intervento in ritardo.

18' - Altra gomitata subita da un giocatore della Fiorentina, questa volta data da Bocchetti a Vlahovic. Questa volta però non c'è conseguenza nè punizione da parte dell'arbitro.

16' - Ancora Gunter colpisce tutto solo in area due volte, sparando però addosso a Dragowski.

15' - Verre! Paratona di Dragowski, che toglie dal sette una conclusione potente del trequartista del Verona.

13' - Verre calcia al volo con il destro dal limite dell'area. Il pallone si impenna ed esce do poco dopo aver scavalcato Dragowski.

12' - Gunter! Il centrale del Verona colpisce al volo tutto solo in area ma spedisce il pallone fuori in diagonale. Brivido per Dragowski!

11' - Sugli sviluppi del corner Venuti mette ancora una volta in calcio d'angolo.

10' - Lazovic scappa sulla sinistra e poi mette in mezzo un cross messo in corner da Caceres, che anticipa di pochissimo Salcedo pronto a battere a rete.

9' - Ribery prova la soluzione personale con una conclusione dalla distanza respinta. Si fa vedere in avanti la Fiorentina.

8' - Il gioco però non decolla. È soprattutto il pallone a gestire palla, la Viola attende.

6' - Si ricomincia a giocare con continuità. Il Verona spinge ma fin qui la difesa della Fiorentina regge senza problemi.

5' - Subito un colpo di scena dunque nel match: Montella deve rinunciare al capitano e inserire Ceccherini usato con il contagocce fin qui in campionato. Piove sul bagnato in casa Fiorentina.

4' - Cambio nella Fiorentina: esce Pezzella, entra Ceccherini.

3' - Giallo per Di Carmine. Mentre ancora non si capisce se il centrale argentino avrà bisogno del cambio oppure no.

2' - Violenta gomitata di Di Carmine a Pezzella, che resta a terra. Caceres chiede il cambio per il compagno, Montella manda a scaldare Ceccherini.

1' - Subito una peculiarità tattica: a svolgere il ruolo di regista sarà Cristoforo, Badelj gioca da mezzala.

0' - VIA! SI PARTE AL BENTEGODI! Primo pallone giocato dalla Fiorentina.

15.00 - Bellissima immagine al Bentegodi, con tutto lo stadio in silenzio a mostrare la sciarpa gialloblu in onore di Roberto Puliero.

14.58 - Le squadre entrano in campo in questo momento, guidate dall'arbitro Giua e dai rispettivi capitani.

Amici e lettori di FirenzeViola.it buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Verona-Fiorentina, sfida valevole per il 13° turno di Serie A. Ad affrontarsi quest'oggi sono due compagini le cui ambizioni sono diverse, ma la cui classifica al momento le vede distanti di appena 1 punto. In più, se la squadra di Juric viene da un ottimo periodo nonostante la sconfitta in casa dell'Inter, quella di Montella è reduce dal più grosso tonfo stagionale: il 5-2 subito dal Cagliari. Anche per questo il risultato della partita è tutt'altro che scontato e si prevedono grosse emozioni: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Bocchetti; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic, Verre, Salcedo; Di Carmine.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Benassi, Badelj, Cristoforo, Dalbert; Vlahovic, Ribery.