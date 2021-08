LIVE FV, ULTIMO GIORNO DI CALCIOMERCATO

Mancano poche ore alla conclusione di questa sessione di calciomercato. Dalle 20.00 di questa sera non sarà più possibile depositare alcun contratto e i giochi saranno fatti almeno fino al prossimo gennaio. Seguite il live di FirenzeViola.it per restare informati su tutti gli aggiornamenti minuto per minuto riguardanti il calciomercato.

10.23 - Messias, ormai ex obiettivo della Fiorentina, è praticamente un nuovo giocatore del Milan. Dopo l'annuncio di Vrenna, il brasiliano questa mattina è arrivato a Milano per le visite mediche.

10.05 - Secondo i principali quotidiani sportivi, la Fiorentina avrebbe sostanzialmente concluso la propria attività sul mercato. Tuttavia, non è da escludere in giornata un nuovo blitz per un esterno, Orsolini in particolare.