LIVE FV, TORINO-FIORENTINA 0-0: SI PARTE!

4' - Gioco fermo per una manata presa in faccia da Sanabria. Giocatore a terra, dopo qualche secondo si rialza.

2' - Strappo in avanti impressionante di Nico Gonzalez che però sbaglia l'ultimo controllo e si allunga troppo il pallone. Viene fermato in area l'argentino.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, quest'oggi in completo bianco.

Finalmente si gioca! Una Fiorentina che torna in campo dopo oltre due settimane si trova di fronte un Torino che risolta almeno parzialmente l'emergenza Covid vuole continuare a stupire nonostante le molte assenze. Italiano invece ha già a disposizione il nuovo arrivato Ikoné che va in panchina, ma soprattutto vuole sfruttare gli stop di Lazio e Roma per blindare il sesto posto e magari sognare davvero. L'impegno non è dei più semplici, ma la Fiorentina non si vuole fermare: restate con FirenzeViola.it per tutte le emozioni della sfida!

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All.: Vincenzo Italiano.

TORINO (3-4-2-1) : Gemello; Djidji, Bremer, Rodriguez; Vojvoda, Mandragora, Lukic, Singo; Brekalo, Praet; Sanabria, All.: Ivan Juric: