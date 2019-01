LIVE FV, SEGUI L'ULTIMO GIORNO DI MERCATO: THEREAU-CAGLIARI CI SIAMO. DIKS E GORI SALUTANO

18.34 - Colpo a sorpresa per l'Udinese che sfrutta il canale preferenziale con il Watford per arrivare al centrale difensivo Ben Wilmot: l'inglese arriva dopo un inizio povero di presenze in Premier League, come rivela Sky.

18.30 - Facundo Roncaglia, ex difensore della Fiorentina, è un nuovo calciatore del Valencia. Lo ha comunicato il club spagnolo attraverso i propri canali

18.25 - Passaggio in Serie B anche per un altro ex Fiorentina. Hrvoje Milic andrà al Crotone

18.18 - Daniele Faggiano, ds del Parma, dai microfoni di Gazzetta.tv ha commentato le ultime del mercato gialloblù: "Brazao? Vediamo, stiamo completando delle situazioni. Non è fatta al 100%, ma stiamo cercando di chiuderla. Bastoni pronto per il ritorno all'Inter? Ora è pronto per giocare nel Parma, deve fare bene per noi e per se stesso. Poi l'Inter vedrà il da farsi".

18.15 - Thereau è nella sede del Cagliari per firmare: manca veramente poco all'ufficialità del francese al Cagliari

18.10 - Aggiornamenti per quanto riguarda Cyril Thereau. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il giocatore andrà ai sardi in prestito secco fino a fine stagione. (LEGGI QUI)

18.00 - Ufficiale Romulo alla Lazio: l'ex viola passa in prestito con diritto di riscatto dal Genoa

17.50 - Affare in dirittura d'arrivo tra Genoa e Udinese per Sandro: il centrocampista si trasferirà in casa bianconera a meno di colpi di scena

17.45 - Mancano poco più di due ore alla chiusura del calciomercato invernale. Nel video in calce realizzato da FirenzeViola.it, la frenesia delle ultime ore all'Hotel Da Vinci

17.30 - Altra operazione in uscita: il classe 2000 Fabio Corigliano passa in prestito dalla Fiorentina al Cittadella

17.25 - UFFICIALE: Gabriele Gori passa in prestito dalla Fiorentina al Livorno. (LEGGI QUI)

17.10 - E' fatta per il passaggio dell'ex viola Romulo dal Genoa alla Lazio. L'italo-brasiliano passa ai biancocelesti con la formula del prestito secco fino al termine della stagione. Lo riporta TMW

17.06 - Dawid Kownacki, attaccante polacco della Sampdoria in passato accostato anche alla Fiorentina, lascia momentaneamente la società ligure per accasarsi in prestito al Fortuna Dusseldorf

17.00 - Thereau-Cagliari: ci siamo. Come appreso da FirenzeViola.it, il giocatore è in viaggio verso Milano per la firma con il Cagliari. (LEGGI QUI)

16.50 - Mancano poco più di 3 ore alla fine del calciomercato. La Fiorentina non sembra avere operazioni in vista per quanto riguarda il mercato in entrata, mentre in uscita sono da perfezionare le cessioni di Gori e Thereau. Il tempo comincia a stringere

16.35 - UFFICIALE: Gabriele Gori torna alla Fiorentina dal Foggia, risolto l'accordo. Ora si attendono sviluppi sul fronte Livorno, molto vicino al giovane attaccante viola

16.20 - Due nuovi nomi per il mercato del Milan. Secondo quanto riferito da Sportitalia, sarebbero stati proposti al club rossonero i profili di Gregoire Defrel e Simone Verdi. Si attende la risposta del Diavolo, anche se al momento l'opportunità di mercato non sembra aver acceso gli entusiasmi di Maldini e Leonardo.

16.12 - Andy Bangu passa al Bisceglie. (QUI il comunicato)

16.10 - Saltato Lapadula al Parma. L'attaccante di proprietà del Genoa per il momento resta al Grifone

15.48 - Corvino è all'Hotel Me. Come raccolto dai nostri inviati, il dg viola sta proseguendo la sua giornata nell'albergo milanese.

15.42 - Movimento dell'Empoli anche per il centrocampo: Miha Zajc è sempre più vicino al Fenerbahçe

15.27 - Ufficiale Rasmussen-Fiorentina e Diks-Empoli. Ecco il comunicato: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jacob Vandso Rasmussen dall’Empoli FC. Rasmussen, nato a Odense il 28 Maggio 1997 vanta 9 presenze con la Danimarca U-21. Il calciatore resterà in prestito all’Empoli fino al 30 giugno 2019. Contestualmente la Fiorentina cede, a titolo temporaneo, da adesso fino al 30 giugno 2020, il calciatore Kevin Diks all'Empoli FC".

15.10 - Mlakar è del Brighton, 1.5 milioni alla Fiorentina. L'ex attaccante viola passa dal Maribor alla squadra inglese per 3 milioni, di cui la metà andranno alla Fiorentina in base all'accordo che prevedeva il 50% sulla rivendita.

14.59 - Depaoli resta al Chievo. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il terzino clivense - accostato anche alla Fiorentina - non andrà alla Sampdoria, costretta così a tenere Sala e non darlo al Parma, e rinnoverà con la squadra di Campedelli.

14.35 - Secondo quanto raccolta da FirenzeViola.it Cagliari e Fiorentina starebbero trattando il prestito di Cyril Thereau alla società sarda. Rimane ancora lo scoglio ingaggio sul quale le due parti stanno ancora lavorando. (CLICCA QUI)

14.17 - Cagliari e Bologna continuano a lavorare a uno scambio che porti l'ex viola Diego Falcinelli alla corte dei sardi e Luca Cigarini in Emilia.

14.12 - Secondo quanto raccolto da TMW, il club granata ha chiuso per Mamadou Touré Diawara, giovane centrocampista, classe 2000, in arrivo a Torino in prestito con diritto di riscatto.

14.05 - Accelerata del Cagliari per Cyril Thereau, attaccante francese della Fiorentina.

13.45 - Il Benevento va in cerca di un attaccante. Piacciono due ex viola, entrambi oggi al Verona: Pazzini e Di Carmine.

13.15 - L'ex viola Romulo si avvicina alla Lazio. Parti vicine, con il Genoa che potrebbe accettare di lasciarlo partire con la formula del prestito secco.

12.40 - Cambio di casacca per Gabriele Gori. L'attaccante della Primavera viola sta per trasferirsi dal Foggia ad un'altra società di B, il Livorno. (LEGGI QUI)

12.30 - Tutto definito per il passaggio di Kevin Diks all'Empoli. L'olandese infatti stamani non si è allenato con il gruppo dei viola, e presto svolgerà le visite mediche con la società azzurra. (CLICCA QUI)

12.02 - Ufficiale il passaggio di Valentin Eysseric in prestito al Nantes. "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Valentin Eysseric (classe 92’) all’ FC Nantes".

11.53 - Intanto all'interno del centro sportivo ci sono gli agenti del difensore empolese Jacob Rasmussen, prossimo acquisto di giugno della Fiorentina.

11.30 - Via alle ultime otto ore di calciomercato, con la Fiorentina tra le squadre protagoniste dei movimenti in quel di Milano. È di stamattina la notizia che racconta di un possibile ritorno a Firenze del centrocampista Milan Badelj. Il suo procuratore, Alessandro Lucci, è stato avvistato a Firenze ma nonostante ciò dalla società arrivano smentite sulla possibilità che l'affare vada in porto.