LIVE FV, SEGUI L'ULTIMO GIORNO DI MERCATO: THEREAU AL CAGLIARI. TOURÈ E GORI...

14.35 - Secondo quanto raccolta da FirenzeViola.it Cagliari e Fiorentina starebbero trattando il prestito di Cyril Thereau alla società sarda. Rimane ancora lo scoglio ingaggio sul quale le due parti stanno ancora lavorando. (CLICCA QUI)

14.17 - Cagliari e Bologna continuano a lavorare a uno scambio che porti l'ex viola Diego Falcinelli alla corte dei sardi e Luca Cigarini in Emilia.

14.12 - Secondo quanto raccolto da TMW, il club granata ha chiuso per Mamadou Touré Diawara, giovane centrocampista, classe 2000, in arrivo a Torino in prestito con diritto di riscatto.

14.05 - Accelerata del Cagliari per Cyril Thereau, attaccante francese della Fiorentina.

13.45 - Il Benevento va in cerca di un attaccante. Piacciono due ex viola, entrambi oggi al Verona: Pazzini e Di Carmine.

13.15 - L'ex viola Romulo si avvicina alla Lazio. Parti vicine, con il Genoa che potrebbe accettare di lasciarlo partire con la formula del prestito secco.

12.40 - Cambio di casacca per Gabriele Gori. L'attaccante della Primavera viola sta per trasferirsi dal Foggia ad un'altra società di B, il Livorno.

12.30 - Tutto definito per il passaggio di Kevin Diks all'Empoli. L'olandese infatti stamani non si è allenato con il gruppo dei viola, e presto svolgerà le visite mediche con la società azzurra. (CLICCA QUI)

12.02 - Ufficiale il passaggio di Valentin Eysseric in prestito al Nantes. "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Valentin Eysseric (classe 92’) all’ FC Nantes".

11.53 - Intanto all'interno del centro sportivo ci sono gli agenti del difensore empolese Jacob Rasmussen, prossimo acquisto di giugno della Fiorentina.

11.30 - Via alle ultime otto ore di calciomercato, con la Fiorentina tra le squadre protagoniste dei movimenti in quel di Milano. È di stamattina la notizia che racconta di un possibile ritorno a Firenze del centrocampista Milan Badelj. Il suo procuratore, Alessandro Lucci, è stato avvistato a Firenze ma nonostante ciò dalla società arrivano smentite sulla possibilità che l'affare vada in porto.