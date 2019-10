LIVE FV, SASSUOLO-FIORENTINA 1-0: LA VIOLA NON TROVA SPAZI

57' - Tocco di mano di Boateng che vanifica un'azione offensiva della Fiorentina. Ripartirà il Sassuolo con la punizione dalla difesa.

56' - Cambio nel Sassuolo: esce Djuricic, entra Obiang.

55' - La Fiorentina adesso sta schiacciando il Sassuolo, pur non trovando spazi.

54' - Pulgar pasticcia in disimpegno ma riesce a cavarsela anche grazie a Venuti. Non benissimo fin qui il cileno in impostazione.

53' - Il suo cross non trova Pezzella in area e si spegne sul fondo.

52' - Boateng si guadagna un fallo con un'azione caparbia su Berardi. Pulgar metterà in mezzo il cross.

51' - Giallo per Djuricic che reagisce dopo un fallo commesso su Pulgar.

50' - Doppio cross della Fiorentina, prima con Dalbert e poi con Sottil. La difesa del Sassuolo copre e respinge.

48' - Altro cross piuttosto brutto di Sottil, che non sembra essere particolarmente in forma nel fondamentale.

47' - Botta di Peluso sulla schiena di Sottil. L'esterno viola si rialza dolorante dopo qualche secondo. Sulla punizione Consigli blocca il cross di Pulgar.

45' - Riparte la sfida! Questa volta batte il Sassuolo.

--- INTERVALLO ---

45' +2' - Su un corner respinto dalla Fiorentina finisce il primo tempo. Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0: decide un gol di Boga.

45' +2' - Proteste della Fiorentina per un fallo fischiato a Benassi in ripartenza.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

44' - Castrovilli manca il tiro su un cross di Sottil in area, sprecando un'ottima occasione.

43' - Djuricic tenta direttamente in porta ma Milenkovic ci mette la testa e respinge.

42' - Giallo per Pezzella, costretto a stendere Boga uscito dal raddoppio dell'argentino e di Sottil. Il capitano viola era diffidato e quindi salterà la prossima partita contro il Parma.

39' - ANNULLATO UN GOL A BENASSI! Sul secondo corner il centrocampista ha messo in porta un sinistro potente, ma l'arbitro ha fischiato fuorigioco a Pulgar, autore di un secondo cross sulla ribattuta del corner.

38' - Buona copertura del Sassuolo sul primo tentativo, messo ancora fuori.

38' - Sottil spinge sulla destra e guadagna un calcio d'angolo.

36' - Boateng! Il ghanese tira da due passi ma da posizione defilata: il pallone passa sotto le gambe di Consigli ma attraversa lo specchio della porta uscendo dall'area. Brivido per il Sassuolo.

35' - Pezzella tenta una conclusione da dentro l'area sugli sviluppi di un calcio da fermo, ma Djuricic mura il tiro.

33' - Buona copertura qui di Sottil su Boga, che si porta il pallone sul fondo e questa volta grazia la Fiorentina.

32' - Chiesa! Tiro potente da dentro l'area murato da Romagna. L'arbitro aveva comunque ravvisato posizione di fuorigioco.

31' - Recupero di Duncan su Chiesa che ferma una pericolosa azione in ripartenza. Poi Castrovilli ruba palla in attacco ma poi non riesce a trovare proprio Chiesa in area. Si salva il Sassuolo.

30' - Giallo per Caputo, che stende Pezzella con una gomitata a centrocampo.

29' - La Fiorentina adesso sta provando a premere, alzando il proprio baricentro,

27' - Calcio d'angolo conquistato da Chiesa ma non sfruttato dai viola. Respinge il Sassuolo.

26' - Altro cross orribile di Sottil, che fin qui ha sbagliato parecchio.

25' - Boga salta la difesa della Fiorentina come birilli e da dentro l'area piazza il pallone all'angolino con il destro. Sassuolo in vantaggio al Mapei Stadium!

25' - GOL DEL SASSUOLO! Ha segnato Boga

21' - Doppio cross pericoloso del Sassuolo, prima respinto dalla difesa viola e poi bloccato da Dragowski.

20' - Sugli sviluppi dell'azione Pezzella tenta il tiro dai 25 metri: palla che esce non di poco.

20' - Cross sballato di Sottil che vanifica una buona ripartenza viola.

18' - Boateng prova ad avventarsi su un retropassaggio non perfetto della difesa del Sassuolo, ma Romagna lo anticipa per poco.

16' - Detto fatto: Boga salta Sottil e crossa rasoterra al centro. Caputo non riesce a colpire il pallone e si fa male in un contatto con Venuti. Gioco fermo.

15' - Sottil sollecitato spesso da Boga, abile e veloce nei dribbling. Non sarà una partita semplice per il giovane viola.

14' - Berardi calcia direttamente in porta da posizione defilata. Controlla Dragowski, che controlla il pallone.

13' - Giallo per Venuti, un po' severo da parte dell'arbitro che punisce un intervento non durissimo del difensore gigliato su Berardi.

12' - Non sembra niente di grave per Dalbert, che riprende il gioco normalmente.

11' - Gioco che si ferma perché Dalbert è rimasto a terra dopo uno scontro con Berardi. Molto dolorante l'esterno brasiliano.

10' - Ritmi che adesso si sono abbassati dopo il bell'inizio. Le due squadre stanno gestendo palla a turno dalla difesa.

7' - Chiesa tenta il cross per Benassi, troppo lungo per l'inserimento del centrocampista viola. Il pallone si spegne sul fondo.

6' - Gestisce palla adesso il Sassuolo, evidentemente spaventato dall'inizio pericoloso della Fiorentina. La squadra di Montella, con il suo vice oggi in panchina, attende.

4' - PALO DI BOATENG! Dalbert va via sulla sinistra e crossa benissimo per il Boa, che in spaccata non colpisce benissimo il pallone che sbatte sul legno e torna in campo. Vicina al vantaggio la Fiorentina!

3' - Sottil gestisce male un contropiede propiziato da un grande tocco di Castrovilli. Il giovane esterno viola decide di tirare dalla distanza ma il pallone finisce tra le braccia di Consigli.

2' - Bella giocata di Berardi su Dalbert: tunnel e brasiliano costretto a stendere l'esterno neroverde.

1' - Chiesa! Subito pericolosa la Fiorentina, con Benassi che da destra crossa basso per il 25 viola. Chiesa prova il destro di prima ma cicca il pallone che scivola via. L'occasione era ghiotta!

1' - Subito un'indicazione tattica dalla Fiorentina: i giocatori viola si dispongono con il 3-5-2 con Venuti da centrale sinistro.

0' - VIA! Si parte al Mapei Stadium. Primo pallone giocato dalla Fiorentina.

20.58 - Eccole che entrano in campo in questo momento le due compagini, guidate dalla squadra arbitrale e dai rispettivi capitani: Pezzella e Magnanelli.

20.50 - Giocatori che finiscono di prepararsi negli spogliatoi e sono quasi pronti a prendere la via del tunnel degli spogliatoi: pochi minuti e prenderà il via Sassuolo-Fiorentina.

20.40 - Squadre che stanno concludendo il loro riscaldamento sul terreno da gioco del Mapei Stadium. Prima del match, Chiesa ha parlato a Sky Sport. CLICCA QUI per le sue parole

20.30 - La Fiorentina è arrivata allo stadio di Sassuolo attorno alle 19.30. QUI video e foto dal nostro inviato.

Il 10° turno di Serie A mette di fronte Sassuolo e Fiorentina, in un turno infrasettimanale che potrebbe rivelarsi importante per entrambe le squadre. Da una parte i padroni di casa, reduci dalla vittoria esterna a Verona e uscito così dalle zone più buie della classifica. Dall'altra la squadra di Montella, che arriva a Reggio Emilia in forte emergenza dopo un periodo che ha portato in dote sette risultati utili consecutivi prima di cadere, domenica al Franchi, contro la Lazio. La tavola è apparecchiata per grandi emozioni: seguite la sfida con FirenzeViola.it!

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli, Toljan, Marlon, Romagna, Peluso, Duncan, Magnanelli, Djuricic, Berardi, Caputo, Boga

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski, Venuti, Milenkovic, Pezzella, Dalbert, Castrovilli, Pulgar, Benassi, Sottil, Boateng, Chiesa