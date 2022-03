LIVE FV, PRESENTAZIONE DEL NUOVO FRANCHI: SEGUI LA DIRETTA

17.45 - Anche il ct Roberto Mancini è presente alla cerimonia di presentazione del nuovo stadio Franchi.

17.34 - Iniziano ad arrivare i primi ospiti illustri, tra cui il presidente federale Gabriele Gravina e quello della Lega Pro, Francesco Ghirelli.

17.25 - Le ultime indiscrezioni, raccolte poco fa da FirenzeViola.it, raccontano delle possibilità sempre crescenti che il bando sia stato vinto dal progetto dell'architetto giapponese impegnato sul nuovo Franchi.

Il nuovo Franchi allo scoperto. Alle 18 infatti inizierà l'evento organizzato dal Comune per svelare il progetto vincitore del concorso internazionale indetto per il restyling dello stadio Franchi. Tanti personaggi invitati nel suggestivo Salone dei Cinquecento, dai presidenti del CONI e della FIGC ai campioni del passato tra cui Batistuta e Antognoni, oltre ovviamente al CEO della Fiorentina Joe Barone, per mostrare quale sarà la nuova veste del Franchi. Firenzeviola seguirà l'evento con gli inviati a Palazzo Vecchio.

LE TAPPE - Il concorso internazionale per selezionare il miglior progetto di riqualificazione dello stadio Franchi di PierlLuigi Nervi e dell’area di Campo di Marte, reso possibile grazie al contributo di Fondazione CR Firenze e di Intesa Sanpaolo, è durato sei mesi ed ha coinvolto una commissione con nove membri di valenza internazionale e con una competenza multidisciplinare, affiancati nel loro lavoro da una segreteria tecnica del Comune di Firenze, composta da oltre 20 persone tra tecnici e amministrativi (commissione presieduta dall’architetto Odile Decq, e composta dagli architetti Giovanna Carnevali (vicepresidente), Goncalo Byrne, Antonia Pasqua Recchia e Andy Simons, dall’ingegnere Carla Cappiello, dal direttore degli Uffizi Eike Schmidt, da Luigi Ludovici, esperto gestione impianti sportivi e da Andrea Santini, esperto in gestione dello sport e impianti sportivi). I progetti in gara, presentati in forma anonima, che si erano accreditati alla scadenza del bando, il 6 settembre scorso erano ben 31. Nella prima fase conclusasi il 13 ottobre 2021 la commissione ha individuato le 8 migliori idee progettuali, avviando quindi la seconda fase del concorso e lo sviluppo dei progetti di fattibilità tecnico economica da parte dei finalisti, sviluppati e consegnati entro il 1 febbraio 2022. La commissione nella seduta finale del 4 Marzo ha concluso i lavori assegnando i punteggi sulla base dei criteri definiti per la seconda fase ed ha elaborato le motivazioni dei progetti risultanti dalla graduatoria. I punteggi sono stati assegnati mantenendo il completo anonimato dei progettisti. Stasera verrà svelato il progetto vincitore ma da domani gli otto progetti arrivati alla fase finale saranno esposti nel cortile di Michelozzo a Palazzo Vecchio e saranno visibili gratuitamente da tutti negli orari di apertura del Palazzo.

COSA SUCCEDE DA OGGI - Lo studio di architettura che si sarà aggiudicato il lavoro, così come prescrive il bando, avrà altri due mesi per confezionare un progetto di fattibilità vero e proprio. A questo punto Palazzo Vecchio potrà convocare la conferenza dei servizi e iniziare a lavorare sul progetto definitivo sul quale dovrà dire la sua anche la soprintendenza romana. E servirà una variante urbanistica. Utilizzando soldi pubblici derivanti da PNRR i lavori dovranno essere conclusi nel 2026. Il sindaco e gli esperti del Comune spiegheranno nel dettaglio tutti i passaggi.