LIVE FV, NAPOLI-FIORENTINA 0-1: CHIESA SEGNA UN GRAN GOL!

34' - Problema alla schiena per Chiesa, che richiede l'intervento dello staff sanitario. Si scalda Vlahovic, in attesa di capire se il 25 riuscirà a continuare.

33' - Fabian Ruiz sparacchia un tentativo con il destro dalla distanza. Ripartirà Dragowski.

31' - Doppia occasionissima per la Fiorentina! Prima Chiesa di testa da due passi trova il salvataggio di Ospina, poi Cutrone mette in porta un gran tiro ma viene segnalata la posizione di fuorigioco.

29' - Zielinski! Fuori di un soffio! Azione personale del polacco, che tira molto bene con il sinistro: palla che esce davvero di un niente.

28' - Insigne! Tiro con il sinistro al volo dopo uno stop: palla che finisce bassa a Dragowski.

26' - Un'azione bellissima della Fiorentina, che dopo una ragnatela di passaggi trova Benassi in area su un cross perfetto di Castrovilli. Benassi appoggia indietro per Chiesa che stoppa e poi di punta centra l'angolino: Fiorentina in vantaggio!

26' - GOOOOOOOLLLL!!! GOOOLLLL!! GOOOLLL!!!! CHIESA! SI SBLOCCA LA GARA E IL TALENTO VIOLA!

24' - Caceres salva tutto su un altro inserimento di Callejon, ben servito questa volta da Insigne. L'intervento dell'uruguaiano però prolunga la traiettoria del pallone, che finisce a Dragowski.

21' - Azione prolungata del Napoli, che si chiude con Dalbert che devia un cross in corner. Nulla di fatto poi dal calcio d'angolo.

20' - Non è rigore! Il tocco è stato evidente, ma per l'arbitro non è da rigore. Si prosegue così, anche se resta più di qualche dubbio.

19' - L'arbitro va al VAR! Attenzione.

17' - Cutrone chiede un fallo di mano in area da parte di Allan ma l'arbitro non lo ravvisa. VAR comunque al lavoro.

13' - Milik! Paratona di Dragowski! L'attaccante azzurro in spaccata da due passi incoccia con il mancino con un cross di Callejon, ma Dragowski in tuffo smanaccia via.

12' - Callejon più volte riesce a scappare a Caceres sulla sinistra. Per fortuna fin qua i giocatori del Napoli non sono riusciti a servirlo a dovere.

10' - Castrovilli! Grande azione di Lirola che svernicia Insigne e poi mette un cross al bacio per l'inserimento di Castrovilli. Il centrocampista viola non riesce però a colpire bene e di coscia si porta il pallone fuori.

8' - Tacchettata in testa rifilata da Benassi a Zielinski. Il polacco non sembra essersi fatto particolarmente male, anche se la botta è stata pericolosa.

6' - Gira palla adesso il Napoli, con Chiesa che torna in campo dopo una botta alla schiena che ha richiesto l'intervento dello staff medico.

4' - Benassi per poco non riesce a servire Chiesa con un passaggio basso a centro area. Si salva il Napoli.

2' - Milenkovic! Colpisce lui di testa da pochi passi, ma la conclusione è debole e facile preda di Ospina.

2' - Dalla parte opposta Cutrone libera Chiesa, che una volta all'altezza dell'area di rigore mette in mezzo per Benassi. Palla in corner.

1' - Bella chiusura di Caceres in scivolata su Allan sulla sinistra. L'uruguaiano evita guai.

0' - SI PARTE AL SAN PAOLO! Primo pallone giocato dal Napoli.

20.43 - Squadre che entrano in questo momento nel rettangolo di gioco. Le guida l'arbitro Pasqua, della sezione di Tivoli.

Una partita per rispondere a tante domande, è questo Napoli-Fiorentina. La cura Iachini avrà davvero avuto già il suo effetto sulla Fiorentina? Riuscirà il Napoli a ripartire con Gattuso in panchina? La risposta a queste e altre domande arriverà presto: questa sera, allo stadio San Paolo, si affrontano partenopei e viola per una sfida dalle tante sfaccettature. FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Luperto; Allan, Fabian, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone.