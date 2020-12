LIVE FV, JUVENTUS-FIORENTINA 0-1: LA SBLOCCA SUBITO VLAHOVIC!

15' - Gioca bene la Fiorentina, che sta sbagliando troppo l'ultimo passaggio ma costruisce grandi azioni. Caceres sbaglia totalmente un cross dopo un'apertura bellissima di Borja Valero.

14' - Vlahovic spreca un'altra occasione monumentale in contropiede per la Fiorentina, non riuscendo a servire Amrabat che sarebbe stato tutto solo davanti a Szczesny. Buon inizio di gara comunque del serbo, evidentemente galvanizzato dal gol.

13' - Giocatori della Juventus che stanno provando ad impietosire l'arbitro con qualche sceneggiata di troppo dopo un paio di contatti.

12' - Caceres dall'altra parte compie una chiusura fondamentale per anticipare Cristiano Ronaldo pronto a battere a rete.

11' - Pericolosa la Fiorentina su corner, prima con Cacares poi con Vlahovic. Entrambi murati dalla difesa bianconera.

6' - La Fiorentina spreca un contropiede ghiottissimo, 3 contro 1. Ribery però lancia addosso all'unico della Juventus e Bentancur salva i suoi.

5' - Punizione pericolosa calciata da Cristiano Ronaldo. Mura la barriera viola, la Juve chiede un rigore ma l'arbitro dice di no.

3' - Ribery imbuca in maniera geniale per Vlahovic, che si infila tra Bonucci e De Ligt e si lancia verso Szczesny. A tu per tu col polacco lo batte con un tocco sotto e porta la Fiorentina in vantaggio!

3' - GOOOOOLLLL!!! GOOOLL!!! GOOOLLL!! LA SBLOCCA SUBITO VLAHOVIC!

1' - Primo fallo su Federico Chiesa da parte di Milenkovic. L'ex viola si deve rimettere lo scarpino.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Juventus, in consueto completo bianconero. Fiorentina in viola.

20.43 - Squadre in campo per lo scambio di gagliardetti ed il testa o croce. Ancora qualche istante e prenderà il via Juventus-Fiorentina!

Juventus-Fiorentina non può essere una partita come le altre a Firenze. Neanche se in classifica ci sono 13 punti di differenza, se la partita per i viola è proibitiva e il momento è pessimo. La squadra di Prandelli prova l'impresa in casa dei bianconeri che hanno ingranato la quarta e nonostante la sentenza del CONI vogliono continuare nella loro corsa alle posizioni di testa. FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Bentancur, Ramsey; Morata, Ronaldo. All. Pirlo.

Fiorentina (5-3-2): Dragowki; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Igor, Biraghi; Amrabat, Borja Valero, Castrovilli; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli.