LIVE FV, JUVENTUS-FIORENTINA 0-0: SI PARTE ALLO STADIUM!

27' - Problemi alla schiena per Torreira che si è fatto male da solo. Non un buon segno, entra lo staff medico.

26' - Il cross da corner lo prende Bonucci ma spara alto.

25' - Chiusura determinante di Quarta su Morata, liberato con il tacco da Vlahovic in area. Juventus che sta provando a prendere un po' di campo.

21' - Igor prima di perde e poi si mangia Vlahovic, chiuso in area da Duncan. Brivido per la Fiorentina con il serbo che si era lanciato alle spalle di tutto.

20' - Tiro dalla distanza di Torreira che non spaventa Perin. Palla direttamente fuori.

19' - Ikoné calcia tutto solo in area ma spara in curva.

18' - Ritmi leggermente più bassi adesso in questa fase di gioco, anche se c'è comunque sempre aria che possa succedere qualcosa.

13' - Un'occasione per parte! Ikoné sbaglia un passaggio per Torreira in area, dalla parte opposta Vlahovic calcia da posizione defilata e Dragowski si oppone. Il serbo arringa il tifo bianconero.

11' - Juventus fin qui in difficioltà in impostazione. Fiorentina in controllo anche se lo svantaggio nella doppia sfida pesa come una spada di Damocle.

8' - Posizione netta di fuorigioco di Morata che a tu per tu con Dragowski si era fatto ipnotizzare. Occasione Juventus nata da Igor che era scivolato da ultimo uomo lanciando Vlahovic. Si salvano i viola che sono partiti molto meglio però.

5' - Rivedendo l'occasione risulta ancora più incredibile: se Cabral si fosse spostato in tempo la Fiorentina avrebbe fatto gol!

4' - Occasione Fiorentina! Incredibile, è Cabral che mura la conclusione di Torreira a botta sicura dopo un errore di Perin. Fuorigioco del brasiliano che era sulla linea di porta, ma sarebbe stato gol!

2' - Prima azione della Fiorentina sulla sinistra. Doppio cross di Biraghi messo via dalla difesa della Juventus.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina in divisa viola. Juventus in bianconero.

20.56 - Entrano in campo in questo momento le due squadre. Atmosfera da brividi allo Stadium.

È tutto pronto: all'Allianz si fa la storia! Semifinale di ritorno di Coppa Italia che mette di fronte due squadre pronte a tutto per la finale: da una parte la Juventus ormai con pochi stimoli in campionato e vogliosa di vincere l'unico trofeo della stagione, dall'altra la Fiorentina che prova la storia. Nel mezzo il risultato dell'andata, l'1-0 con autogol di Venuti che dà un grande vantaggio ai bianconeri. I viola però hanno dimostrato di potersela giocare con tutti. Restate con FirenzeViola.it per tutte le emozioni della sfida!

Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski, Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Saponara, Torreira, Duncan; Gonzalez, Ikoné, Cabral. All.: Italiano.

A disp. Terracciano, Rosati, Bonaventura, Callejon, Maleh, Terzic, Piatek, Odriozola, Sottil, Amrabat, Nastasic, Kokorin.

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bernardeschi, Zakaria, Danilo, Rabiot; Vlahovic, Morata. All.: Massimiliano Allegri.

A disp. Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Dybala, Cuadrado, Pellegrini, Kean, Rugani, Soule, Miretti.