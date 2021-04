LIVE FV, HELLAS-FIORENTINA 1-2: ACCORCIA SALCEDO

INDISCREZIONI DI FV VIOLA, SEDUTA DI SCARICO POSTICIPATA. ECCO L'ORARIO La Fiorentina avrebbe dovuto sostenere una seduta di scarico questa mattina alle ore 10:30, la quale invece è stata posticipata. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, l'allenamento andrà in scena nel primo pomeriggio alle ore 14:30. La Fiorentina avrebbe dovuto sostenere una seduta di scarico questa mattina alle ore 10:30, la quale invece è stata posticipata. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, l'allenamento andrà in scena nel primo pomeriggio alle ore 14:30. NOTIZIE DI FV VER-FIO 0-1, CHANCE VIOLA, SI SALVA SILVESTRI IN CORNER Chance per i viola al 12’ della ripresa: su una punizione guadagnata da Venuti e calciata da Biraghi, saltano in tanti davanti a Silvestri e il portiere dell’Hellas per evitare guai peggiori alza all’ultimo la sfera in corner. Nulla di fatto però... Chance per i viola al 12’ della ripresa: su una punizione guadagnata da Venuti e calciata da Biraghi, saltano in tanti davanti a Silvestri e il portiere dell’Hellas per evitare guai peggiori alza all’ultimo la sfera in corner. Nulla di fatto però... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 20 aprile 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi