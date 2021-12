LIVE FV, H. VERONA-FIORENTINA 1-0: SI RIPARTE CON DUE CAMBI

55' - Fiorentina che proprio non riesce ad entrare in partita. Tutte le seconde palle sono dell'Hellas.

53' - Vlahovic prova a liberarsi in mezzo a tre giocatori in area, sembra quasi farcela ma alla fine il terzo difensore lo ferma.

50' - Ripartenza della Fiorentina con Vlahovic che però passa troppo indietro per Nico Gonzalez. L'attaccante serbo poi viene rilevato in posizione di fuorigioco, quindi era tutto inutile.

47' - Altro giallo per il Verona, questa volta è Ilic a commettere fallo su Venuti.

46' - Subito un giallo per Caprari, costretto a trattenere Castrovilli a centrocampo.

45' - VIA! SI RIPARTE AL BENTEGODI! Un cambio per parte al rientro in campo: Castrovilli entra per Bonaventura, Bessa invece prende il posto di Miguel Veloso.

--- INTERVALLO ---

45' +1' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per i padroni di casa.

45' - Assegnato 1 minuto di recupero.

43' - Lasagna lanciato in contropiede inciampa su se stesso e grazia la Fiorentina, con Venuti che recupera palla.

42' - Un paio di cross di Sottil che vengono respinti dalla difesa dell'Hellas. Vediamo se si accende il numero 33 della Fiorentina in questa fine primo tempo.

36' - Fiorentina a cui in questo primo tempo stanno mancando gli esterni. Sia Sottil che Nico Gonzalez fin qui non pervenuti.

33' - Cosa ha sbagliato Simeone! Igor scivola da ultimo uomo, Caprari la appoggia nel mezzo a Simeone che da due passi spara alle stelle! Che rischio...

32' - Sutalo salva su Bonaventura! Miguel Veloso scivola e perde palla, Bonaventura entra in area e da due passi scarica un destro che sarebbe andato in porta non fosse stato per un intervento salvifico di Sutalo. Occasionissima Fiorentina!

31' - Palla lenta di Terzic per Vlahovic, la cui sponda termina direttamente tra le braccia del portiere dell'Hellas.

30' - Fiorentina che piano piano sta crescendo e facendo salire il baricentro, anche se fin qui non riesce a spaventare davvero Montipò.

25' - Proprio Torreira calcia di prima su una ribattuta dopo un corner, Tameze respinge.

23' - Cade male dopo un contrasto Torreira, costretto a chiamare lo staff medico. Dopo qualche cura però si riprende.

21' - Fiorentina che prova a mettere ancora il muso avanti, con un cross di Sottil che però termina direttamente sul fondo.

19' - Finalmente si fa vedere in avanti anche la Fiorentina, con una verticalizzazione veloce di Terracciano che porta poi ad un mancino da posizione defilata di Vlahovic: palla fuori, ma almeno la squadra viola ha battuto un colpo.

18' - Fiorentina che continua ad essere in difficoltà. Caprari calcia dalla distanza ma il tiro viene respinto.

17' - Tocco di Caprari che libera Lasagna alle spalle di Venuti, Terracciano esce dai pali e l'attaccante gialloblu centra l'angolino con il mancino. Hellas meritatamente in vantaggio al Bentegodi.

17' - GOL DEL VERONA. HA SEGNATO LASAGNA.

13' - Palo di Faraoni! Tiro-cross che inganna Terracciano che non copre del tutto il primo palo, per sua fortuna il pallone sbatte sul palo e poi schizza fuori. Ma la Fiorentina soffre, soprattutto sul lato di Terzic.

12' - Lazovic! Eccola un'altra ripartenza, con l'esterno che fa tutto da solo, si sposta il pallone sul destro e calcia dal limite: palla fuori non di molto.

11' - Canovaccio del match che sembra già chiaro: la Fiorentina gestisce palla cercando di evitare la pressione dell'Hellas, gli scaligeri stanno pronti a prendere palla e ripartire.

8' - Salva Milenkovic! Ripartenza fulminea del Verona, con Faraoni che alza un campanile perfetto per Caprari: passaggio al volo per Simeone che viene anticipato per un pelo da Milenkovic.

6' - Altra occasione pericolosa del Verona con uno stop di Lasagna in area che viene fermato da Igor.

4' - Pericoloso il Verona con Sutalo che entra in area sulla sinistra e mette in mezzo un cross allontanato da Milenkovic di testa.

3' - Primi minuti di studio al Bentegodi, dove la Fiorentina sembra comunque già voler prendere in mano il pallino del gioco.

0' - VIA! SI PARTE! Fiorentina in completo rosso, Hellas invece in divisa blu con rifiniture gialle.

Dopo il Sassuolo, un'altra squadra che vuole continuare a stupire si trova sul percorso della Fiorentina. Per l'ultima gara del 2021 la squadra di Italiano deve affrontare una partita tutt'altro che semplice, contro l'Hellas Verona che con Tudor ha totalmente cambiato marcia. La Fiorentina dal canto suo ha voglia di continuare a fare bene, tenendo il passo della Juventus e delle concorrenti per l'Europa. Italiano e i suoi riusciranno a fare un altro regalo ai tifosi gigliati? Tra poco la risposta: restate con FirenzeViola.it per seguire tutte le emozioni del match!

Queste le formazioni ufficiali di Hellas Verona e Fiorentina.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Faraoni, Casale, Sutalo; Tameze, Ilic, Veloso, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Terzic; Bonaventura, Torreira, Duncan; Sottil, Vlahovic, Gonzalez