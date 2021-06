LIVE FV, GATTUSO DAY: VISITATO IL VIOLA PARK, PAUSA PRANZO

15.08 - Finito il pranzo, Rino Gattuso e i membri della dirigenza presenti con lui a Villa Olmi stanno salendo a bordo dei loro mezzi per ripartire nella lunga giornata (CLICCA QUI PER LA NOTIZIA)

14.55 - Va verso la conclusione il pranzo di mister Gattuso, alla presenza di alcuni dirigenti e del resto del gruppo reduce dalla visita al Viola Park.

13.30 - Finita la visita di mister Gattuso al Viola Park, adesso tecnico, dirigenti e resto della compagnia si fermeranno a pranzo nei paraggi, a Villa Olmi. (LEGGI QUI LA NOTIZIA)

12.58 - Gattuso è arrivato al Viola Park, ora osserverà con i suoi occhi quello che diventerà il futuro centro tecnico della Fiorentina, accompagnato dalla dirigenza e dall'architetto Casamonti. (QUI NOTIZIA CON FOTO E VIDEO)

12.40 - Rino Gattuso lascia il Centro Sportivo Davide Astori, attuale casa della Fiorentina, per spostarsi nell'area che ospiterà quella futura, il Viola Park, per osservare lo stato dei lavori del cantiere. (CLICCA QUI PER LA NOTIZIA)

12.15 - In attesa del tecnico, al Viola Park, c'è intanto l'architetto Casamonti. Illustrerà la futura casa della Fiorentina all'allenatore. (QUI LA NOTIZIA)

11.30 - Dopo la visita all'attuale centro sportivo, è tempo di visionare quello del futuro. Presto la comitiva, con Gattuso, si sposterà in zona Viola Park.

11.02 - Joe Barone ha fatto ritorno a Firenze. Il dg viola è arrivato al centro sportivo. "È una bellissima giornata di sole. Speriamo di fare bene con il nostro nuovo tecnico, Gennaro Gattuso. Ora andiamo a lavorare", ha detto ai media presenti, tra cui FV. (CLICCA QUI PER NOTIZIA E VIDEO)

10.17 - Anche Lorenzo Venuti si presenta dalle parti di Campo di Marte.

09.45 - Giancarlo Antognoni fa il suo ingresso al centro sportivo.

09.29 - Ci siamo! Rino Gattuso è arrivato ai campini! (CLICCA QUI PER ACCEDERE A NOTIZIA, VIDEO E FOTO)

09.23 - Giunti anche i preparatori dei portieri, Valerio Fiori e Roberto Perrone.

09.12 - Ai cancelli dei campini si è palesato anche Marco Benassi. (CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA)

09.09 - Lo staff di Rino Gattuso, composto da Dino Tenderini, Massimo Innocenti e Bruno Dominici, è arrivato ai campini. (CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA E VEDERE IL VIDEO)

09.05 - Anche Joseph Commisso ha raggiunto il centro sportivo Davide Astori.

08.40 - Cominciano a presentarsi le prime figure dalle parti di Campo di Marte. Il primo a presentarsi è il Team Manager Simone Ottaviani.

Firenze freme per l'arrivo di Rino Gattuso, atteso oggi dalle parti di Campo di Marte per visitare i locali di lavoro in vista del 1 luglio, quando diventerà a tutti gli effetti allenatore della Fiorentina. Potrete seguire tutti gli avvenimenti della giornata di oggi qui nel live di FirenzeViola.it.

++ IN AGGIORNAMENTO++