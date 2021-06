LIVE FV, GATTUSO DAY: BARONE TORNATO DAGLI STATES. È AL CS

11.02 - Joe Barone ha fatto ritorno a Firenze. Il dg viola è arrivato al centro sportivo. "È una bellissima giornata di sole. Speriamo di fare bene con il nostro nuovo tecnico, Gennaro Gattuso. Ora andiamo a lavorare", ha detto ai media presenti, tra cui FV. (CLICCA QUI PER NOTIZIA E VIDEO)

10.17 - Anche Lorenzo Venuti si presenta dalle parti di Campo di Marte.

09.45 - Giancarlo Antognoni fa il suo ingresso al centro sportivo.

09.29 - Ci siamo! Rino Gattuso è arrivato ai campini! (CLICCA QUI PER ACCEDERE A NOTIZIA, VIDEO E FOTO)

09.23 - Giunti anche i preparatori dei portieri, Valerio Fiori e Roberto Perrone.

09.12 - Ai cancelli dei campini si è palesato anche Marco Benassi. (CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA)

09.09 - Lo staff di Rino Gattuso, composto da Dino Tenderini, Massimo Innocenti e Bruno Dominici, è arrivato ai campini. (CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA E VEDERE IL VIDEO)

09.05 - Anche Joseph Commisso ha raggiunto il centro sportivo Davide Astori.

08.40 - Cominciano a presentarsi le prime figure dalle parti di Campo di Marte. Il primo a presentarsi è il Team Manager Simone Ottaviani.

Firenze freme per l'arrivo di Rino Gattuso, atteso oggi dalle parti di Campo di Marte per visitare i locali di lavoro in vista del 1 luglio, quando diventerà a tutti gli effetti allenatore della Fiorentina. Potrete seguire tutti gli avvenimenti della giornata di oggi qui nel live di FirenzeViola.it.

