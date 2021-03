LIVE FV, FIORENTINA-PARMA 2-2: MINUTI FINALI AL FRANCHI

85' - Cross pericoloso del Parma dalla destra: palla che attraversa tutta l'area e finisce fuori.

84' - Fiorentina che prova con la forza della disperazione ad attaccare, però la squadra sembra sempre un po' troppo spaventata.

81' - Punizione pericolosa di Pulgar che pesca Milenkovic in fallo. Riparte il Parma.

80' - Si è fatto anche male Bani, che lascia il posto a Gagliolo.

79' - Giallo per Bani che trattiene vistosamente Vlahovic.

77' - Cambio nella Fiorentina: fuori Borja Valero, dentro Callejon.

72' - Dormita generale della Fiorentina, che lascia Kurtic tutto solo ad un metro da Dragowski su un cross dalla destra. Il portiere non esce ed è pareggio al Franchi.

72' - GOL DEL PARMA. Ha segnato Kurtic.

71' - Si riparte dopo circa 2 minuti di pausa.

70' - Cambio nella Fiorentina: esce Amrabat, entra Bonaventura.

69' - Amrabat chiede il cambio e si accascia a terra.

67' - Pasticcio difensivo con almeno tre difensori viola che non rinviano un pallone preso da Man. Si salva alla fine la Fiorentina.

63' - Nulla di fatto sul corner. Fischiato fallo in attacco a Martinez Quarta.

63' - Doppio cambio nel Parma: entrano Man e Brunetta, escono Karamoh e Gervinho.

62' - Bel lavoro di Vlahovic in ripartenza: Pezzella lo stende ma lui non molla e sul cross di Biraghi il Parma chiude in corner. Al termine dell'azione giallo per Pezzella.

58' - Karamoh spaventa la difesa viola, e dopo aver saltato Pezzella centra Dragowski che blocca in due tempi.

57' - Cross pericoloso di Eysseric, sul quale però nè Pezzella nè Milenkovic riescono ad intervenire.

56' - Giallo per Kucka, che stende Borja Valero bravo a rientrare con uno stop a centrocampo.

55' - Brivido per la Fiorentina, con il pallone che attraversa tutta l'area e termina fuori di poco senza che nessuno riesca a toccare il pallone.

54' - Pericolosa punizione guadagnata dal Parma sulla sinistra. Fallo ingenuo di Amrabat.

52' - Riparte il gioco con Iacoponi ristabilito che prende il suo posto al centro della difesa.

51' - Gioco fermo per una botta subita da Iacoponi a centrocampo.

50' - Altra buona occasione per la Fiorentina, con Pulgar che però prima non serve Amrabat solo in area, poi Vlahovic non va su un cross che sembrava buono di Malcuit.

49' - Eysseric fa un buon break a centrocampo, ma poi sulla sinistra gli manca un appoggio e Karamoh recuepra palla.

47' - Buona azione di Vlahovic di sponda, vanificata però da Pulgar che non riesce ad aprire per due giocatori liberi. Riparte il Parma.

45' - SI RIPARTE! Con un cambio nel Parma: dentro Mihaila al posto di Hernani.

--- INTERVALLO ---

45' +1' - Nessuna ulteriore emozione al Franchi: nello spogliatoio sul 2-1 per la Fiorentina

45' - Assegnato 1 minuto di recupero.

44' - Hernani calcia male una punizione pericolosa, sparando direttamente fuori. Obiettivo per la Fiorentina ora è andare negli spogliatoi in vantaggio.

42' - Altro calcio da fermo di Pulgar, che si impenna e finisce a Pezzella tutto libero sul secondo palo. Il centrale la rimette in mezzo e Sepe fa una mezza frittata, lasciando lì il pallone per Milenkovic che scarica un destro potente in rete. Fiorentina di nuovo in vantaggio!

42' - GOOOOOOLLLLL!!! GOOOOLLL!! MILENKOVIC!!!

41' - Bello stacco di Bani a centro area, anche se indirizza male. Palla fuori.

40' - Rischia tantissimo la Fiorentina, con Pezzella che buca un intervento su un cross basso e Karamoh che per fortuna sbaglia il controllo.

37' - Fiorentina che sta provando a creare qualcosa, ma Eysseric e Borja Valero non riescono fin qui nell'ultimo passaggio. Partita comunque più equilibrata dopo il doppio gol. Il Parma un po' si è spaventato.

33' - Gervinho! Si oppone con i piedi Dragowski su una conclusione rasoterra dell'attaccante del Parma, scappato ancora una volta a Pezzella, forse in posizione di fuorigioco comunque.

32' - GOL DI KUCKA! Dragowski intuisce ma non basta: il Parma pareggia subito. 1-1 al Franchi.

31' - Detto fatto: CALCIO DI RIGORE PER IL PARMA. Gervinho salta secco Pezzella e centra Pulgar che la blocca con la mano. Rigore ineccepibile.

30' - Fiorentina che sblocca la gara al primo tiro, vediamo se ora gli uomini di Prandelli prendono un po' di sicurezza dopo un primo tempo fin qui piuttosto brutto.

28' - La Fiorentina trova il vantaggio su corner! Pulgar batte un cioccolatino a centro area, Martinez Quarta si smarca e incorna da due passi: Sepe tocca ma non basta. 1-0 viola!

28' - GOOOOOOLLLL!!! GOOOOLLL!!! MARTINEEEEZ QUARTAAAA!

22' - Rientra il serbo mentre Borja Valero prende un calcione a centrocampo. Francamente sembravano esserci gli estremi per il giallo, non per Abisso che sorvola.

20' - Problema con le scarpe per Dusan Vlahovic, costretto a cambiarle. Fiorentina momentaneamente in 10.

18' - Molto tesa la Fiorentina in questo inizio: gli uomini di Prandelli fanno fatica a tenere palla e soffrono gli attacchi del Parma.

16' - Amrabat rischia perdendo un altro pallone in impostazione. Per fortuna Milenkovic riesce a chiudere su Gervinho, ma il centrocampista marocchino è partito con il freno a mano tirato.

13' - Vlahovic si libera bene in area in mezzo a tre, ma poi non riesce a concludere. Si salva il Parma.

12' - Kurtic colpisce di testa in area, ma la prende debolmente: palla a Dragowski.

12' - Eysseric salva in area dopo un'azione pericolosa di Karamoh e Gervinho dopo una palla inspiegabile di Biraghi.

9' - Un paio di giocate piuttosto brutte della Fiorentina, prima di Milenkovic che rischia in impostazione e perde palla poi recuperata da Dragowski, poi Amrabata in ripartenza prova una sventagliata direttamente sui piedi del Parma.

6' - È il Parma a fare la partita in questo inizio, la Fiorentina attende.

4' - La punizione la colpisce di testa Pezzella, che però spara alto. Bello stacco comunque del centrale argentino in area.

3' - Vlahovic lotta su un pallone sulla sinistra e guadagna un fallo prezioso.

2' - Rischia un po' in impostazione la Fiorentina, con un tocco all'indietro di Milenkovic complicato per Dragowski. Il portiere però rilancia appena prima che arrivi Kucka.

1' - Prima peculiarità tecnica del match: la Fiorentina si schiera con Eysseric e Borja Valero dietro Vlahovic.

0' - VIA! SI PARTE AL FRANCHI! Primo pallone giocato dal Parma.

14.58 - Eccole in campo le due formazioni. Tenuta viola per la Fiorentina, consueto gialloblu per il Parma.

14.55 - Temperatura perfetta oggi per giocare a calcio: un sole invernale batte sul prato del Franchi, in perfette condizioni. Ancora qualche istante e le due squadre entreranno in campo.

Tutto pronto al Franchi! Alle ore 15 prenderà il via la sfida tra Fiorentina e Parma, due formazioni in grossa difficoltà che cercano questo pomeriggio punti decisivi per la corsa salvezza. Da una parte Prandelli, chiamato a rispondere alle critiche e alle due sconfitte con Udinese e Roma, dall'altra il Parma di D'Aversa al penutlimo posto ma in cerca di rilancio. FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Quarta, Malcuit, Amrabat, Pulgar, Borja Valero, Biraghi, Eysseric, Vlahovic.

PARMA (4-3-3): Sepe, Laurini, Iacoponi, Bani, Giu.Pezzella, Hernani, Brugman, Kurtic, Kucka, Karamoh, Gervinho.