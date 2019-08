LIVE FV, FIORENTINA-NAPOLI 1-0: PULGAR SU RIGORE!

23' - Ennesimo fallo guadagnato da Sottil, tra i migliori della Viola

22' - Prova a rifiatare un po' adesso la Fiorentina, che lascia il pallone al Napoli restando in controllo. Molti gli errori tecnici degli azzurri fino ad ora

20' - Milenkovic! Il difensore serbo svetta in area sul cross da punizione di Pulgar ma non riesce a trovare la porta. Occasione però per la Fiorentina

20' - Arrivati al ventesimo va registrata un'ottima prestazione della Fiorentina fin qui. I giovani viola stanno andando il doppio dei giocatori del Napoli

19' - Doppia ammonizione nel Napoli: Allan prende un giallo per un fallo su Sottil, fin qui straripante. Callejon ammonito per proteste

17' - Pulgar e Dragowski rischiano la frittata in disimpegno. Mertens non arriva sul retropassaggio del cileno per un soffio, ma che rischio per la Fiorentina

16' - Chiesa prova direttamente da calcio da fermo ma sparacchia in curva

15' - Altra sgroppata impressionante di Sottil che guadagna un altro ottimo fallo sulla trequarti dopo 30 metri palla al piede. Che carica il numero 11 viola!

15' - Ancora Pezzella a salvare tutto, questa volta su un cross pericoloso per Mertens

14' - Bel fallo guadagnato da Sottil che copre benissimo il pallone a centrocampo su Mario Rui e finisce a terra. Bene l'ala viola fin qui

13' - Cross pericolosissimo di Insigne letto ottimamente da Pezzella che riesce ad allungare in corner. Nulla di fatto poi dal calcio d'angolo azzurro

11' - Chiesa! Ci prova col sinistro rasoterra dai 20 metri: Meret blocca facilmente

10' - Prova a rispondere subito il Napoli con la prima azione offensiva degli uomini di Ancelotti. Fabian Ruiz prova col sinistro dalla distanza ma il pallone, deviato, finisce tra le braccia di Dragowski

9' - Freddissimo il cileno, che dagli 11 metri spiazza Meret e mette il pallone all'angolino. Fiorentina in vantaggio in un Franchi che è diventato una bolgia!

9' - GOOOOOOOLLLLL!!!! GOOOOOLLLLL!!! GOOOOLLLL!!!! PULGAR NON SBAGLIA!

8' - CALCIO DI RIGORE! Valutato come decisivo il tocco di mano di Zielinksi. Pulgar prende il pallone: andrà lui dal dischetto

7' - Episodio che sta richiedendo molto tempo alla squadra arbitrale. Massa va a vedere allo schermo!

5' - Parapiglia nell'area del Napoli con un possibile tocco di mano di Zielinski. Alla fine il Napoli allontana, ma gli arbitri controllano al VAR l'episodio

4' - Preme alta la Fiorentina che esalta il Franchi. Un cross pericoloso di Chiesa rasoterra viene colpito con il tacco da Vlahovic, la cui conclusione viene però respinta dalla difesa del Napoli. Prima occasione per la squadra viola!

1' - Subito avanti la Fiorentina con un lancio profondo per Chiesa. Il numero 25 viola dribbla e mette in mezzo ma nessuno riesce ad impattare un pallone un po' troppo alto

0' - Si parte! Prende il via la stagione della Fiorentina. Batte la squadra viola, che attaccherà verso la Curva Ferrovia

20.42 - Eccole che entrano in campo le due squadre che si sistemano al centro del campo per gli inni

20.40 - I giocatori intanto si sistemano nel tunnel degli spogliatoi: è tutto pronto per l'inizio della contesa

20.37 - Anche sugli spalti non mancano le presenze importanti. Da Melissa Satta a Cesare Prandelli, tutti in tribuna per godersi Fiorentina-Napoli

20.30 - Giro di campo di tutto lo stadio per Rocco Commisso, esaltato dai tifosi al coro: "Rocco uno di noi". Lui risponde esponendo una sciarpa della Fiorentina. QUI le foto e i video

L'attesa è finita! Alle 20.45 prenderà il via il campionato 2019/20 della Fiorentina, questa sera impegnata contro il Napoli. Un inizio col botto per gli uomini di Montella, chiamati fin da subito all'impresa contro una delle favorite per lo Scudetto di questa Serie A. La Viola dei giovani però non ha paura, forte anche della presenza del Presidente Commisso, in tribuna per la prima volta da neo-patron, e grazie alla spinta di un entusiasmo ritrovato in città. FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida. Restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali della gara:

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Venuti; Castrovilli, Pulgar, Badelj; Sottil, Vlahovic, Chiesa.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens.