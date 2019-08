LIVE FV, FIORENTINA-MONZA 3-1: FINITA LA PARTITA

Con la partita si conclude anche la nostra cronaca. Sulle pagine di FirenzeViola.it tutte le notizie dal dopo-gara

90' +3' - Da segnalare solo un tiro di Vlahovic da fuori area. Pasqua fischia tre volte e la Fiorentina porta a casa la vittoria!

90' - Assegnati 3 minuti di recupero

89' - Piattone destro dal limite che Lamanna può solo toccare prima di vedere il pallone infilarsi in rete. Federico Chiesa segna il 3-1!

89' - GOOOOOOLLLL!!! GOOOOLLL!!! CHIESA!!!!

88' - Lo stesso attaccante serbo si prende gli applausi difendendo ottimamente il pallone nella propria trequarti e guadagnando un fallo

86' - Giallo per Vlahovic, che si è tolto la maglia nei festeggiamenti

86' - Un gol molto simile a quello che aveva portato al pareggio. Montiel slalomeggia e imbuca per Vlahovic che si sistema il pallone e conclude con il sinistro: Fiorentina avanti! Esplode il Franchi!

86' - GOOOOOOLLLLLLL!!!! ANCORA LUIIIIII!!! VLAHOVIIIIIIC!!!

85' - Giallo per Iocolano che strattona al centro del campo Pulgar

84' - Montiel! Il maiorchino si libera al limite dell'area e conclude con il piatto sinistro: palla fuori non di molto

83' - Sembrano solo crampi per il ghanese, pronto a rientrare tra gli applausi del pubblico

83' - Cure mediche per Boateng, che al momento è uscito dal campo

80' - Un gol da attaccante vero per la punta serba! Liberato da Montiel con un gran filtrante, Vlahovic stoppa e col sinistro in area infila Lamanna per il pari. Un gol da 2000!

80' - GOOOOOLLLL!!!!! GOOOOLLLL!!!! DUSAAAAN VLAHOVIIIIIIC!

76' - Incredibile! Altro errore della Fiorentina! Questa volta è il neo-entrato Vlahovic a ciccare il pallone tutto solo davanti a Lamanna. La porta sembra stregata per i viola

74' - Cambio nella Fiorentina: esce Benassi, entra Vlahovic

73' - Venuti salva di testa su un cross pericolosissimo in area dopo un altro rinvio sbagliato da Dragowski, male coi piedi fin qui

72' - Cambio nel Monza: esce Rigoni, entra Palazzi

70' - Annullato un gol a Boateng! Grande azione di Ranieri che la mette in mezzo per il Boa: in spaccata il ghanese segna, ma l'arbitro ferma il gioco per una posizione di fuorigioco dell'attaccante viola

68' - La Fiorentina non riesce a sfondare e ci prova con un paio di cross, controllati bene dalla difesa del Monza

65' - Cambio anche del Monza: esce Chirico, entra D'Errico

64' - Cambio nella Fiorentina: esce Sottil, entra Montiel

64' - Sugli sviluppi del corner è lo stesso Terzic a concludere, ma il suo sinistro finisce fuori di molto

63' - Tiro di Terzic molto debole anche se ben angolato: Lamanna smanaccia in corner

62' - Attacca a testa bassa adesso la squadra di Montella, montata dal pubblico che dopo i fischi cerca di motivare i viola

60' - Ennesimo errore sotto porta della Fiorentina! Il pubblico si infervora con Boateng, che tutto solo in area cicca ancora una volta un pallone che sarebbe potuto essere gol. Da segnalare la sgroppata di Chiesa per servire il ghanese

58' - Salva tutto Pulgar! Brutta palla persa da Chiesa che lancia un contropiede del Monza. Lepore va da solo contro Dragowski ma un recupero in extremis del centrocampista cileno lo ferma in area. Che brivido per la Fiorentina!

56' - Fallo conquistato da Boateng sulla trequarti. Possibile chance per Pulgar

55' - Occasione Fiorentina in contropiede, con Chiesa che però non riesce a concludere a rete col piattone destro: palla alta sopra la traversa

55' - Tiro dalla distanza di Rigoni con il pallone che finisce sul fondo

51' - Badelj! Preme ora la Fiorentina, con il croato che conclude da fuori area al volo su cross a mezza altezza di Pulgar

50' - Chiesa! Tiro rasoterra col sinistro che finisce a fil palo: pallone fuori di un soffio dopo una deviazione

50' - Serie di cross viola, tutti respinti dalla difesa del Monza

48' - Cambio nella Fiorentina: esce Lirola, entra Venuti

48' - A terra Lirola che non riesce a continuare. Al suo posto entrerà Venuti

47' - Che errore di Chiesa! Grande azione di Sottil sulla sinistra che poi mette un cioccolatino in area per l'altro esterno viola: Chiesa colpisce però male di testa e da due passi spedisce il pallone fuori

46' - Subito pericolosa la Fiorentina con Boateng che colpisce male in area un cross di Chiesa

45' - Riparte la sfida!

--- INTERVALLO ---

45' +3' - Dopo un'altra occasione per il Monza, si conclude il primo tempo della gara. Viola che dovranno recuperare lo svantaggio nel secondo tempo

45' +2' - Altra occasione Fiorentina! Tiro-cross di Boateng che non trova Chiesa per un soffio e poi si spegne al lato della porta difesa di Lamanna

45' +1' - Semirovesciata da fuori area di Chiricò che finisce fuori non di poco. Il pubblico accompagna il gesto con copiosi fischi

45' - Assegnati 3 minuti di recupero

43' - Altro cartellino per il Monza, con Bellusci che stende Lirola lanciato in contropiede. Giallo per il difensore del Monza, che poi va faccia a faccia con Boateng

42' - Chiesa! Contropiede della Fiorentina con Boateng che in area serve il numero 25 viola: in spaccata tenta il tiro che però viene sporcato e finisce tra i guanti di Lamanna

42' - Benassi non arriva per un soffio su una bella imbucata di Chiesa. Blocca in uscita bassa Lamanna

40' - Altra punizione sparata alta dalla Fiorentina, questa volta con Pulgar. Il pubblico rumoreggia

39' - Giallo per Scaglia che stende Sottil lanciato in porta sulla sinistra

38' - Pericoloso ancora il Monza, con Dragowski costretto all'uscita acrobatica per fermare l'azione ospite. La Fiorentina sembra aver accusato un po' il colpo

35' - Prova a rispondere la Fiorentina con Benassi che conclude col destro dal limite dell'area: palla ancora fuori di pochissimo

34' - Piccolo buco difensivo di Terzic che lascia Lepore tutto solo al limite dell'area destro. Il cross del terzino del Monza trova Brighenti in area e l'attaccante ospite non può sbagliare: Monza in vantaggio al Franchi!

34' - GOL DEL MONZA! Ha segnato Brighenti

33' - La punizione di Terzic finisce però alle stelle

33' - Grande progressione di Chiesa che costringe Sampirisi all'ammonizione. Il primo vero strappo da Chiesa

31' - Dopo essersi rinfrescati, i giocatori si risistemano in campo

29' - Sull'ammonizione di Terzic le squadre si fermano per un cooling break

28' - Giallo per Terzic che ferma con le cattive Brighenti lanciato in contropiede

26' - Trappola del fuorigioco che funziona molto bene per la Fiorentina. Con un movimento di squadra compatto la difesa gigliata guadagna un calcio da fermo

24' - Ennesimo cross pericoloso di Terzic, fin qui tra i migliori. Anche questa volta però gli attaccanti non riescono ad incocciare il pallone

22' - Ancora pericolosa la Fiorentina, con Boateng che impensierisce Lamanna. Sulla ribattuta Sottil non riesce a concludere in porta

19' - Tiro di Pulgar che, deviato, rischia di mettere in difficoltà Lamanna. Il portiere biancorosso si allunga e blocca il pallone

18' - Altro cross pericoloso di Terzic, sul quale si avventa Boateng commettendo però fallo

16' - Gomitata in volto ricevuta da Sottil. Il gioco si ferma un attimo

14' - Chiesa! Si infiamma la partita ora! Tiro del 25 viola che esce di un soffio alla destra del portiere rimasto immobile

14' - Brighenti! Risponde ancora il Monza con un tiro pericolosissimo di Brighenti, respinto col piede da Dragowski

13' - Tripla occasione Fiorentina! Ma la palla non vuole entrare... Ancora sulla sinistra: Sottil la mette in mezzo e tirano prima Chiesa, poi Boateng e infine Benassi. I primi due tiri vengono ribattuti, quello del centrocampista esce non di molto

12' - Funzionano piuttosto bene i meccanismi offensivi della Fiorentina. Boateng viene a giocare il pallone a centrocampo e libera sempre spazio per gli inserimenti di Benassi, fin qui poco servito ma sempre pericoloso

11' - Risponde subito il Monza con Iocolano che i prova in sforbiciata da posizione defilata. Blocca Dragowski

9' - Chiesa! Prima vera occasione per la Fiorentina. Bell'azione manovrata della squadra viola, che libera Terzic al cross sulla sinistra. Il suo pallone basso viene impattato da Chiesa che non riesce però ad imprimere forza alla conclusione: si salva Lamanna

7' - Tiro di Sottil col destro dalla distanza che Lamanna mette in corner. Pericolosa la Fiorentina

5' - Bene Milenkovic a ribattere un tiro pericoloso di Iocolano dal limite dell'area

5' - Boateng che subito svaria molto sul fronte offensivo viola. Il ghanese viene ad aiutare la costruzione del gioco fino al centrocampo

4' - Bella chiusura in ripiegamento di Ranieri, accompagnata dagli applausi del pubblico viola

3' - Subito pericolosa la Fiorentina con un bel cross di Terzic dalla sinistra. Il cross non trova Chiesa in area per pochissimo: brividi per il Monza

0' - Si parte! Primo pallone giocato dal Monza

18.10 - Due bei momenti prima del fischio d'inizio. Prima Joe Barone ha mostrato a tutto lo stadio una maglietta con su scritto "Non c'è vita senza voi" (QUI foto e video). Poi Cristian Brocchi è andato sotto la Curva Fiesole ad applaudire i tifosi.

18.00 - Squadre che entrano negli spogliatoi in questo momento, dopo il riscaldamento svolto da tutti gli effettivi delle due squadre

Ci siamo, da oggi non si scherza più. In Coppa Italia contro il Monza, al Franchi, la Fiorentina giocherà il primo impegno ufficiale della stagione per il terzo turno della competizione. Davanti alla squadra di Montella ci saranno i giocatori agli ordini di Cristian Brocchi, ex viola che dà alla partita un sapore ancora diverso. FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni della sfida:

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski, Lirola, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Benassi, Badelj, Pulgar, Chiesa, Boateng, Sottil.

MONZA (4-3-1-2): Lamanna, Bellusci, Chirico’, Brighenti, Finotto, Scaglia, Iocolano, Armellino, Rigoni,