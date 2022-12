LIVE FV, FIORENTINA-BORUSSIA DORTMUND 2-0: BONAVENTURA TRIANGOLA CON CABRAL E SEGNA

14' - Fiorentina che continua ad attaccare. Diversi scambi sulla trequarti e viola che continua a rendersi pericolosa.

9' - Raddoppia la Fiorentina con una splendida azione corale! Ikoné accelera sulla destra e serve Bonaventura che triangola con Cabral e va a battere Lotka a tu per tu.

4' - Gol della Fiorentina! Ha segnato Mandragora: il centrocampista calcia dalla distanza, scivolando. Ciononostante ne esce una traiettoria beffarda che si infila in rete. Fiorentina in vantaggio.

2' - Occasione per il Borussia. Da una percussione sulla destra Terracciano respinge un tiro/cross, Malen non ribadisce in rete.

14:13 - Si riparte. Comincia il secondo tempo.

30' - Finisce qua il primo tempo: è 0-0 tra Fiorentina e Borussia Dortmund.

23' - Gol annullato al Borussia. Situazione simile alla rete tolta a Cabral: punizione dei tedeschi dalla sinistra del limite dell'area, palla tagliata verso Papadopoulos che mette in rete da posizione di evidente fuorigioco.

20' - Altra folata della Fiorentina dalla destra con Quarta che si sgancia e arriva al cross, calibrato però male.

13' - Buona iniziativa viola. Si apre un corridoio per Dodò sulla destra, il brasiliano mette un buon cross per Mandragora che di testa non centra la porta.

7' - Traversa del Borussia Dortmund. I tedeschi ripartono velocemente, servito Braaf sulla sinistra che colpisce il legno della porta viola.

3' - Rete annullata a Cabral. Il centravanti viola aveva insaccato da una punizione battuta da Biraghi dalla sinistra. Fischiato al brasiliano un fuorigioco che non c'era.

1' - Si parte: calcio d'inizio! Comincia Fiorentina-Borussia Dortmund, buona partita a tutti.

13:30 - Queste le formazioni ufficiali della gara:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bianco; Ikoné, Bonaventura, Favasuli; Cabral. All. Italiano.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Lotka; Semic, Schlotterbreck, Papadopoulos, Schulz; Brant, Ozcan; Braaf, Gurpuz, Malen; Adeyemi. All. Terzic.

13:25 - Un saluto a tutti i lettori di FirenzeViola.it, benvenuti alla diretta testuale della partita tra Fiorentina e Borussia Dortmund, seconda sfida dell'International Cup di Bucarest.