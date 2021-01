LIVE FV, FIORENTINA-BOLOGNA 0-0: BUONI RITMI AL FRANCHI

20' - Dopo un buon inizio della Fiorentina è il Bologna a fare la partita in questa fase. I viola attendono.

18' - Gioco fermo dopo un duro contrasto tra Venuti e Schouten. Inspiegabilmente l'arbitro non fischia l'evidente contatto da ammonizione.

16' - Orsolini! Grande mancino da fuori area sul corner successivo: il pallone esce di pochissimo a lato, a Dragowski battuto.

15' - Ancora Igor a togliere le castagne dal fuoco in area. Ma la pressione del Bologna sta salendo.

13' - Barrow! Occasionissima Bologna, con l'attaccante che scappa alle spalle di tutti e tocca un pallone a tu per tu con Dragowski, spedendo però fuori di pochissimo. Brivido per la Fiorentina.

12' - Castrovilli calcia con il destro dal limite dell'area, colpendo però male. Palla in curva.

11' - Azione insistita del Bologna sulla destra. Alla fine Igor pulisce l'area anticipando tutti di testa.

8' - Giallo per Igor, costretto a trattenere Orsolini che si era liberato dalla marcatura e stava puntando verso la porta.

5' - Altra occasione Fiorentina! Ribery disegna calcio e dopo un tunnel mette in mezzo un altro pallone pericoloso. Milenkovic viene ostacolato, Pezzella non riesce a controllare bene e viene fermato prima di poter concludere a rete.

4' - Giallo per De Silvestri, scippato da Ribery che poi viene trattenuto. Giocata di furbizia del numero 7 viola.

3' - GOL ANNULLATO AD ORSOLINI! Posizione netta di fuorigioco dell'esterno rossoblu, che a tu per tu con Dragowski aveva messo in porta. Nulla di fatto comunque per la squadra di Mihajlovic, che però ha spaventato i viola.

2' - Palo di Ribery! Giocata del francese che in area fa fuori Schouten e mette in mezzo un pallone pericoloso che dopo una deviazione di De Silvestri sbatte sul legno!

1' - Vlahovic! Subito pericolosa la Fiorentina, con Ribery che lavora un pallone sulla sinistra per Venuti che mette in mezzo: Vlahovic aggancia molto bene a centro area, si gira ma il suo sinistro non è perfetto. Palla fuori, ma ottima occasione per la squadra viola.

0' - SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina.

14.57 - Eccole che entrano in campo le due squadre, dopo lo staff arbitrale e rigorosamente in due momenti sfalsati.

14.40 - Prima della partita ha parlato il ds Daniele Pradè. CLICCA QUI

La Fiorentina deve capire se è guarita, e oggi al Franchi la sfida è perfetta per farlo: di fronte c'è un Bologna un po' in difficoltà, ma comunque reduce da un ottimo pareggio in rimonta sull'Atalanta. Dopo la vittoria contro la Juventus invece Prandelli cerca certezze e continuità, per uscire definitivamente dalle zone buie della classifica. Alle ore 15 avremo tutte le risposte: restate con FirenzeViola.it per le emozioni del match!

Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina-Bologna:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Borja Valero, Castrovilli, Venuti; Vlahovic, Ribery. All. Prandelli.

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic.