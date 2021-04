LIVE FV, FIORENTINA-ATALANTA 0-0: SI PARTE AL FRANCHI!

6' - Serie di contatti a centrocampo. Prima l'arbitro lascia correre su Kouame e Muriel, poi fischia una gamba tesa a Martinez Quarta.

4' - Ancora in avanti l'Atalanta con Zapata che guadagna un corner. Poi Palomino prova un altro cross ma calcia direttamente fuori. Per ora si gioca in una sola metà campo.

1' - Prima iniziativa e primo tiro dell'Atalanta, con Malinovskyi che spara altissimo un sinistro dalla distanza.

0' - SI PARTE! Primo pallone giocato dall'Atalanta, quest'oggi in completo bianco. Fiorentina in viola

La Fiorentina per mettersi definitivamente al sicuro, l'Atalanta per proseguire la sua marcia Champions. Stasera al Franchi va in scena il posticipo di Serie A tra due squadre che cercano punti importanti per il proprio percorso. Sotto gli occhi di Rocco Commisso, Iachini vuole dare continuità al pareggio di Genova e battere l'Atalanta in una partita che almeno sulla carta si prospetta semi-impossibile. FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Quarta, Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi, Kouame, Vlahovic.

ATALANTA (4-2-3-1): Gollini, Toloi, Romero, Palomino, Gosens, De Roon, Freuler, Malinovskyi, Pasalic, Muriel, Zapata.