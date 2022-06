LIVE FV, È IL GIORNO CALDO PER IL RINNOVO DI ITALIANO

12.20 - In attesa di sapere se sarà oggi la giornata decisiva per la fumata bianca sul rinnovo del tecnico della Fiorentina, già dalla tarda mattinata si registra movimento al CS, dove si sono visti sia l'agente di Riccardo Saponara (Luca Puccinelli) che quello di Vittorio Agostinelli (Paolo Paloni -insieme al calciatore) per discutere i rinnovi dei due calciatori.

12.03 - Potrebbero slittare di qualche ora le firme e le foto della firma di Vincenzo Italiano con la Fiorentina. Gran parte del lavoro è già stato fatto ed il tecnico gigliato è atteso a Firenze per incontrarsi con i dirigenti gigliati ed i propri rappresentati tra il tardo pomeriggio di oggi e domattina. CLICCA QUI per la notizia

11.55 - Non solo Italiano nel rinnovo. Come riportato su queste pagine ieri, sarà anche lo staff del tecnico ad avere un aumento sul proprio stipendio di circa il 30% superiore. Un segnale dato dalla Fiorentina al tecnico e a coloro che hanno riportato la società viola in Europa. CLICCA QUI per i dettagli.

Si preannuncia una giornata caldissima in casa Fiorentina, nella quale dovrebbe essere posta la prima grande pietra miliare in vista della prossima stagione: Vincenzo Italiano è pronto a firmare il rinnovo fino al 2024 con opzione per un ulteriore anno con la Fiorentina a 1,7 milioni annui più bonus. Un affare che ha avuto molti alti e bassi nelle scorse settimana ma che sembra vicino alla sua conclusione. Un segnale a tutto l'ambiente che era rimasto un po' scottato dall'addio definitivo di Lucas Torreira. FirenzeViola.it seguirà con voi tutta la giornata minuto per minuto.