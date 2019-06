LIVE FV, COMMISSO AI DIPENDENTI: "LAVOREREMO INSIEME PER LA FIORENTINA"

Ora 12.10 - Rocco Commisso si è fermato all'uscita dallo stadio per parlare con un tifoso viola calabrese. E' stata l'occasione per parlare brevemente anche con i giornalisti: "Mi sono presentato a tutti i dipendenti, è stata l'occasione per conoscersi e per ribadire che lavoreremo insieme per portare la Fiorentina al successo. Tutto bello, sia il centro sportivo che lo stadio. Ci vediamo più tardi". Il presidente tornerà infatti per la conferenza stampa e il saluto ai tifosi.

Ore 10.40 - Il nuovo proprietario della Fiorentina prosegue il suo tour all'interno del Franchi insieme al suo entourage. Il numero dei dipendenti è sempre più nutrito, cometante sono le telefonate dell'italo-americano.

Ore 10.30 - Rocco Commisso ha appena finito i primi colloqui con i dipendenti della Fiorentina e lascia così il centro sportivo. il neo patron viola si è diretto al Franchi, accompagnato da Antognoni e Cognigni oltre al dottor Luca Pengue e al team manager Alberto Marangon.

Ore 9:30 - Rocco Commisso, da ieri proprietario della Fiorentina, non perde tempo ed è già al centro sportivo viola per parlare con Giancarlo Antognoni e con l'ormai ex presidente Mario Cognigni. Inizia così la lunga giornata del magnate americano, che oggi incontrerà gli ex dirigenti viola per gettare le basi per il futuro. Poi alle 16 la conferenza stampa e alle 17 l'abbraccio dei tifosi. Segui tutte le tappe della giornata con il racconto in tempo reale di Firenzeviola.it.