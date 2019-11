LIVE FV, CAGLIARI-FIORENTINA 1-0: LA SBLOCCA ROG

20' - Chiesa si era fatto male nell'occasione del tiro di Simeone dopo un contatto con Rog. Il gioco riparte dopo un paio di minuti di pausa per le cure al 25 viola.

18' - Simeone! Si fa tutto il campo palla al piede saltando i viola come birilli, calcia con il destro e Dragowski respinge. Poi sul pallone Milenkovic è provvidenziale nell'anticipare Joao Pedro.

17' - Gol confermato. Il Cagliari è giustamente avanti alla Sardegna Arena.

16' - Un passaggio geniale di Nainggolan libera Rog in area: il croato spara il destro da distanza ravvicinata e il pallone finisce all'angolino. Solo qualche dubbio sulla sua posizione: il VAR è al lavoro.

16' - GOL DEL CAGLIARI! Ha segtnato Rog.

15' - Dopo il minuto in ricordo di Astori, riparte il gioco.

14' - Occasione Fiorentina! Mentre lo stadio celebra Davide Astori, Pulgar crossa in mezzo un pallone tesissimo che non viene colpito da Pezzella da due passi ed esce dallo specchio della porta per un soffio.

13' - Castrovilli si fa 30 metri palla al piede e poi viene steso da un intervento in ritardo di Nainggolan, che ha anche il coraggio di protestare. Una buona occasione per la Fiorentina.

12' - Milenkovic aveva salvato in scivolata su Simeone in area, anche se l'attaccante rossoblu era in posizione di fuorigioco.

10' - Pulgar a terra dopo un colpo a volto da parte di Rog. Dopo qualche secondo di pausa, riprende il gioco.

9' - Si lotta a centrocampo in questa fase di gioco, con la Fiorentina che sta provando a farsi vedere in avanti.

7' - Chiesa va al tiro dal limite, ribattuto.

6' - Finalmente la Fiorentina recupera palla grazie ad un fuorigioco segnalato a Simeone. Vediamo se i giocatori di Montella cominciano a giocare.

5' - Un inizio incredibile dei padroni di casa, che non stanno facendo vedere palla alla Fiorentina.

3' - Simeone! Sbaglia sotto porta il Cholito! Cross di Nandez e sponda di Joao Pedro per Simeone, che da due passi spara fuori. Ma la Fiorentina è già in difficoltà!

2' - Sempre in possesso palla il Cagliari: la Fiorentina ancora non è riuscita a fare suo il pallone.

1' - Subito in avanti i padroni di casa, prima con Caceres che ferma Nandez, poi con Pezzella che mette in corner un cross pericolosissimo di Nainggolan.

0' - VIA! Si parte alla Sardegna Arena! Primo pallone giocato dal Cagliari.

12.28 - Entrano in campo in questo momento le due squadre, guidate dagli arbitri e dai rispettivi capitani: Pezzella e Nainggolan.

Il lunch-match del 12° turno di Serie A mette di fronte Cagliari e Fiorentina alla Sardegna Arena. Due squadre che arrivano all'appuntamento in un momento diverso. I rossoblu di Maran sulle ali dell'entusiasmo, dopo la vittoria a Bergamo contro l'Atalanta e senza aver perso dal 1° settembre scorso. I viola di Montella invece si stanno rimettendo in carreggiata dopo le tante assenze sofferte negli scorsi due turni, e in Sardegna vogliono capire se si può ambire a qualcosa di più di una stagione di sola crescita. FirenzeViola.it sarà come di consueto qua a raccontarvi tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali:

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.