LIVE FV, BOVE SVEGLIO E LUCIDO, NOTTE PASSATA BENE. RESPIRA IN AUTONOMIA. PALLADINO A CAREGGI

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Articolo in aggiornamento

10:04 - C'è Lucas Martinez Quarta all'ospedale di Careggi. L'argentino, visibilmente scosso nella serata di ieri, ha fatto capolino poco fa nella struttura sanitaria fiorentina, pronto a stare al fianco del compagno di maglia anche in questa seconda e lunga giornata di combattimento.

9:42 - Nel frattempo, all'ospedale di Careggi sono arrivati in questi minuti anche diversi amici di Edoardo Bove.

9:41 - Ulteriori e confortanti aggiornamenti sulla condizione fisica di Edoardo Bove direttamente dal TGR Rai Toscana. Il centrocampista della Fiorentina ha trascorso bene la notte e adesso respira autonomamente. I segnali che arrivano sono positivi, mentre durante il match con l'Inter sembra abbia avuto un brutto calo di potassio e magnesio. La giornata di oggi è iniziata con ottimismo.

9:30 - Come appreso da FirenzeViola.it, all'ospedale di Careggi è giunto in questi minuti Danilo Cataldi. Assieme a lui, presenti i genitori di Edoardo Bove e la sua fidanzata.

9:28 - Arrivano aggiornamenti confortanti in merito a Edoardo Bove da Sky Sport. Come riporta l'emittente, il giocatore viola ha passato bene la notte, ed è stato estubato in mattinata: è sveglio, è lucido e risponde alle domande. Esclusi danni neurologici e cardiologici, come era stato peraltro detto nel comunicato diffuso ieri da Fiorentina e ospedale Careggi. Oggi è atteso un nuovo bollettino medico.

Il giorno dopo Fiorentina-Inter, sospesa e rinviata per il malore accusato da Edoardo Bove nel corso del primo tempo, l'attenzione è più che mai rivolta all'ospedale di Careggi, struttura dove tuttora si trova ricoverato il centrocampista viola. Intanto, come appreso da FirenzeViola.it, all'ospedale sono arrivati in questi minuti il team manager del club Simone Ottaviani e il tecnico Raffaele Palladino.