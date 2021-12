LIVE FV, BOLOGNA-FIORENTINA 0-0: SI PARTE AL DALL'ARA!

11' - Nico Gonzalez! Prima occasione del match, con l'argentino che praticamente da fermo calcia di interno sinistro da fuori area: bel tiro che finisce fuori di pochissimo. Brivido per Skorupski.

10' - Grandi problemi di stabilità soprattutto per i giocatori della Fiorentina che evidentemente hanno sbagliato i tacchetti.

8' - Altro intervento dubbio su Nico che resta a terra ma senza fallo. In precedenza bella giocata di Sottil che aveva saltato secco De Silvestri.

6' - Prova ad accendersi sulla destra Nico Gonzalez, che nonostante prenda un calcio da Dijks non guadagna fallo. Palla a Skorupski.

4' - Palla verticale di Martinez Quarta per Maleh, che viene spostato da Soumaoro prima dello stop. Per poco il pallone non finisce a Vlahovic, che però non ci arriva.

1' - Subito una botta al volto per Biraghi che resta a terra. Qualche secondo di pausa e poi si riparte.

0' - VIA! SI PARTE AL DALL'ARA! Primo pallone giocato dal Bologna in divisa rossoblu. Fiorentina in giallo.

12.29 - Entrano in campo le due squadre. Qualche istante e prenderà il via Bologna-Fiorentina!

12.15 - Prima del match hanno parlato Mihajlovic, Sansone e Torreira che hanno sottolineato l'importanza dell'impegno odierno.

È tutto pronto al Dall'Ara per un Derby dell'Appennino che forse mai come oggi vuol dire alta classifica. Fiorentina e Bologna arrivano all'appuntamento appaiate a 24 punti e con una vittoria sarebbe quinto posto vista la sconfitta della Roma ieri sera. La squadra di Italiano però deve riuscire a trovare una continuità che in questo campionato fin qui è forse l'unico elemento che è mancato. Il Bologna invece vuole continuare nel suo momento magico con quattro vittorie nelle ultime cinque. FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali del match:

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Theate, Medel, De Silvestri; Svanberg, Dominguez, Dijks; Soriano, Sansone; Barrow. All: Mihajlovic.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Maleh, Sottil, Vlahovic, Gonzalez. All: Italiano.