LIVE FV, BOLOGNA-FIORENTINA 0-0: SI PARTE AL DALL'ARA!

3' - Fiorentina che giocherà questo primo tempo controvento. Una punizione di Pulgar intanto viene allontanata dalla difesa del Bologna.

0' - VIA! SI PARTE AL DALL'ARA! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, oggi in completo bianco. Bologna in consueto rossoblu.

Il Bologna per mettersi definitivamente al sicuro, la Fiorentina per allontanare lo spauracchio: al Dall'Ara oggi ci si gioca punti molto importanti in ottica salvezza. La squadra di Mihajlovic, reduce dalla rovinosa sconfitta con l'Atalanta, vuole ripartire e superare quota 40 punti in campionato, quella di Iachini invece viene da due grandi risultati con Hellas Verona e Juventus ma ha soli 3 punti di vantaggio sul terzultimo posto. Per questo nessuno può sbagliare e si prospetta una gara molto tesa: restate con FirenzeViola.it per seguire live tutte le emozioni!

Queste le due formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Tomiyasu, Svanberg, Vignato, Orsolini, Soriano, Barrow, Palacio.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Venuti, Bonaventura, Pulgar, Amrabat, Biraghi, Ribery, Vlahovic.